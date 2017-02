Überlingen-Nußdorf Von der O-Bine und der LaGa: Viele närrische Höhepunkte beim Schneckensalat

Der Schneckensalat der Narrengesellschaft bietet immer wieder auch optische Leckerbissen.

Überlingen-Nußdorf – „Versucht´s mal mit Gemeinsamkeit, mit Nachsicht und mit Einigkeit, kommt schmeißt doch euren Zwist mal über Bord, denn wenn ihr euch mal einig seit, und aufhört mit der Streitigkeit, erreicht ihr auch mal was für uns´ren Ort.“ Zustimmung und Gejohle herrschte im Dorfgemeinschaftshaus, als die Akteure der Narrengesellschaft Schnecken bei ihrem Schneckensalat an Ortsvorsteher Dietram Hoffmann (Stefan Walser) und seinem Vorgänger Günter Hornstein (Manfed Bock) zur Musik von „Dschungelbuch“ appellierten, endlich einmal aufzuhören „mit derre Gegeneinanderschafferei“, wie es Vereinsvertreter Jürgen Specker ausdrückte. Denn bei ihm hatten sich die beiden in aller Heimlichkeit getroffen, um sich in „Laga-Ort“ über die Landesgartenschau auszulassen.

Geheim deshalb, weil es um´s große Ganze, um den Kuchen, den es im Zuge der Landesgartenschau zu verteilen gilt, ging. „Da wollen wir Nußdorfer auch ein Stück von abhaben“, befand der Ortsvorsteher. Es könne ja nicht sein, dass Nußdorf nur als der große Parkplatz in die Geschichte der LaGa eingehe. „Wieso it? Mit denne Parkgebühre, die mir denn für Stadt eikassiered, würd Nußdorf jo au en wichtige Beitrag leischte, do kennt me wenigstens mit denne Gebühre für d Stadt en Ausgleich schaffe, wenns total id Hose goht“, unterstrich Specker.

In „Seestück“ gingen Sabine Becker (Tina Tessari) und Martin Hahn (Ralf Kretz) auf Angeltour, flankiert von „Neptun“ (Doris Tessari) und der Marie (Roland Widenhorn). Gefragt von ihrem Ehemann, was aus dem Silvester geworden sei, als sie Raketen abgefeuert hatte, antwortet sie: „Oh, do war i so im Freudetraumel dinne. I hon numme gwisst, dass au uff denne Stufe vom Landesplatz des Abfeuere von Feuerwerkskörper numme erlaubt isch. Des hon i vogesse wie so vieles.“ Im Sketch „Hallentorte“ wiederum zeigten Thomas Nagel und Torben Meyer, dass nicht nur 280 Gramm Mehl und sechs Eier in ihren Gulaschtortenteig gehörten. Der stärkste Applaus des Abends dann bei „Wenn ich nicht mehr O-Bine wär, was würde ich dann gern sein?“. Hier hieß es sich beim Sprüchle-Aufsagen im Takt konzentrieren und zur richtigen Zeit zu ducken, sonst wäre um ein Haar ein Arm im Gesicht des anderen gelandet: Die Zwerchfelle wurden aufs Äußerste gereizt!

Die Akteure

Ohne Tänze geht natürlich auch beim Schneckensalat nichts: Den Auftakt machte der Narresome, die von Silke Specker dressierten, rotschwarz gekleideten Schnecken, die die Zuschauer gleich zu einer Zugabe herausforderten. Eine Augenweide der Tanz der acht „Wieber vom Frauenkaffee“ in ihren Kleidern von annodazumal. Und schließlich die von Julia Paolucci angeführte sechsköpfige Garde, die zu Beginn des Schneckensalats bei ihrem Gardemarsch und dann nochmal mit einem Disco-Tanz insbesondere die Männerherzen schneller schlagen ließen. Klar kamen auch die Damen im Publikum auf ihre Kosten: Zehn junge Kerle zeigten beim Männerballett, was tänzerisch in ihnen steckt. Zugabe obligatorisch! Wogen der Begeisterung schlugen den Akteuren beim Finale entgegen, als sich alle um ihren Präsidenten auf der Bühne versammelten.

Gesamtleitung: Ralf Kretz; Ansage: Roland Widenhorn; Musik: Musikverein Nußdorf; Akteure: Manfred Bock, Markus Gabel, Ralf Kretz, Günter Meyer, Katharina Meyer, Torben Meyer, Thomas Nagel, Jürgen Specker, Doris Tessari, Tina Tessari und Roland Widenhorn; der Narrensamen, die Wieber vom Frauenkaffee und die Mahne vom Männerballett; Ballettchoreografie: Silke Specker und Julia Paolucci; Bühnenbild: Thomas Nagel, Jan Mielke, Niklas Kretz; Masken und Perücken: Bettina Zundel; Licht und Ton: Torben Meyer, Marcel Specker, Matthias Widenhorn, Pascal Schröder