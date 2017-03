Überlingen Von-Mader-Straße: Einbrecher erbeutet Bargeld und Schmuck

Der Unbekannte hat sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft.

Einbruch

Unbekannter erbeutet Bargeld und Schmuck

Überlingen – Mehrere hundert Euro Bargeld sowie Modeschmuck im Wert von etwa 150 Euro hat ein unbekannter Täter am Mittwoch, zwischen 14.30 Uhr und 22.10 Uhr, bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der "Von-Mader-Straße" gestohlen. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gebäude, schreibt die Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise: Telefon 075 51/80 40.