Überlingen, Friedrichshafen, Kluftern, Bermatingen, Herdwangen, Frickingen, Stockach, Sipplingen Volksbank Überlingen schließt fünf kleine Filialen

Die Volksbank Überlingen baut ihr Filialnetz um. Wie die Bank mitteilt, schließt sie ihre Filialen in Kluftern, Herdwangen, Bermatingen, Frickingen und Sipplingen. Die betroffenen Mitarbeiter würden in anderen Filialen weiterbeschäftigt.

Mit der Schließung kleinerer Filialen reagiert die Volksbank Überlingen auf die Niedrigzinsphase und ein sich änderndes Kundenverhalten. Das teilte das Bankinstitut am Dienstag dieser Woche mit. Zum 31. Dezember werden demnach die Filialen in Kluftern, Herdwangen, Bermatingen, Frickingen und Sipplingen geschlossen. Insgesamt seien zehn Mitarbeiter in den fünf Filialen beschäftigt, sie würden künftig in anderen Filialen eingesetzt. Ziel sei eine "nachhaltige, wirtschaftliche Tragfähigkeit der Bank".

Die Volksbank mit Geschäftsbereichen in Überlingen, Stockach und Markdorf hat eigenen Angaben zufolge 32 000 Mitglieder und 70 000 Kunden, davon 5000 an den genannten fünf Standorten. Bislang gibt es 23 Filialstandorte, darunter ein Standort als reiner Automatenstandort. "Aus ökonomischen Gründen ist es auch für die Volksbank Überlingen nicht mehr zu rechtfertigen, bestimmte Filialen weiterhin aufrecht zu erhalten", teilte die Bank in einem Pressetext mit. Im Geschäftsbereich Stockach hätten früher schon Schließungen stattgefunden, wie Pressesprecher Erich Heggenberger auf Nachfrage ergänzt, deshalb gebe es hier keine Notwendigkeit für die Aufgabe weiterer Standorte.

Eine Standort-Analyse, die die Volksbank für jede ihrer Filialen gemacht hat, habe ergeben, dass die fünf betroffenen Filialen "nur noch in geringem Umfang von den Kunden der Bank besucht werden". Zudem seien diese Bankstellen "nicht mehr zeitgemäß und haben keine adäquate technische Ausstattung". Das Filialkonzept sei von den zuständigen Gremien der Volksbank verabschiedet worden. Die Volksbank-Vertreter, Bürgermeister und Mitarbeiter seien umfassend über die Veränderungen informiert worden, teilte die Bank mit.

Bei den fünf jetzt betroffenen Filialen handle es sich um kleine Filialen mit nur einem oder zwei Mitarbeitern, bei denen schwerpunktmäßig nur noch die Ausgabe von Bargeld nachgefragt gewesen sei. Auf Wunsch werde die Volksbank ihre Kunden mit einem "Bargeld-Bring-Service" an der Haustüre bedienen. Darüber hinaus verwies Heggenberger auf das Geldautomaten-Netz, das übergreifend mit anderen Volksbanken auch im ländlichen Bereich dicht geknüpft sei. Außerdem gebe es wechselseitig mit der Sparkasse in bestimmten Gemeinden die Möglichkeit zur Geldabhebung, sodass beispielsweise in Herdwangen Volksbank-Kunden auch am Automaten der Sparkasse kostenlos Geld abheben können. Heggenberger: "Die Bargeldversorgung ist gesichert."

"Wir ziehen uns aus der Fläche nicht zurück", antwortete Erich Heggenberger auf entsprechende Nachfrage. Zur Geschäftspolitik gehöre es aber, sich auf das geänderte Kundenverhalten einzustellen. Das Online-Banking verstärke sich zunehmend. Gleichzeitig wünschten sich die Kunden "eine immer intensivere und noch transparentere Beratung", die in den kleinen Filialen nicht geleistet werden könne, weshalb die Kunden aus dem Einzugsgebiet der kleinen Filialen jetzt schon für Beratungsgespräche die größeren Filialen aufgesucht hätten. Dort werde im Zuge der Umstrukturierung investiert. Wunsch junger Mitarbeiter sei es, als Berater tätig zu sein, "und nicht im Geld- und Kontoservice", was in den Kleinfilialen im Vordergrund stand.

Am Hauptstandort Überlingen baut die Volksbank in den nächsten Jahren eine neue Zentrale, einen "Campus", wie es im Volksbank-Jargon heißt. Er entsteht am Stadteingang Lippertsreuter Straße, wo derzeit das Grundstück durch Abriss bestehender Gebäude bebaubar gemacht wird.