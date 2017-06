Überlingen Volksbank Überlingen ist für die Zukunft gerüstet

Der Jahresabschluss der Volksbank 2016 weist ein solides Wachstum aus. Das Kreditvolumen ist deutlich gestiegen, jedoch sind die Roherträge gesunken. 1,09 Millionen Euro an Dividende werden an die Mitglieder ausgeschüttet.

Überlingen – Die expansive europäische Geldpolitik und das anhaltende Niedrigzinsniveau, die zahlreichen Regulierungsmechanismen und die zunehmende Digitalisierung in der Branche stellen nicht nur die Volksbank Überlingen vor immer größere Herausforderungen. Doch mit einer internen Umstrukturierung und umfangreichen Anstrengungen zur Kostenreduktion, zu denen auch die Schließung von fünf Filialen im Verbreitungsgebiet zwischen Markdorf und Stockach gehört, sieht sich das genossenschaftliche Geldinstitut gut aufgestellt, um auch künftig ihren Aufgaben und insbesondere ihren Mitgliedern, ihren Prinzipien und Werten gerecht werden zu können. In dieser Einschätzung waren sich nicht nur Vorstandsvorsitzender Hermann-Josef Schwarz und Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Besserer bei der aktuellen Vertreterversammlung im Überlinger Kursaal einig.

Auch Oberbürgermeister Jan Zeitler bekräftigte in seiner Begrüßung, dass er die regionale Bank bestens gerüstet sieht, um "auf einem stabilen Fundament" mit einer angemessenen Eigenkapitaldecke auch die künftigen Herausforderungen zu meistern und Risiken begegnen zu können. "Sie können mit Zuversicht in die Zukunft blicken", sagte Zeitler und hob insbesondere auch das soziale Engagement sowie das Bekenntnis zur Region ausdrücklich hervor, das im Geschäftsbericht ebenfalls zum Ausdruck komme. Diese Zuversicht haben auch die 106 anwesenden Vertreter in die Führungsspitze der Volksbank und sprachen daher sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat einmütig und ohne Diskussion das Vertrauen aus. Mit ihren gelben Stimmkarten gaben sie grünes Licht für den Jahresabschluss, der eine auf 1,4 Milliarden Euro gestiegene Bilanzsumme sowie einen Zuwachs der Einlagen um rund 20 Millionen Euro und der Kredite um gut 45 Millionen Euro ausweist.

Gesunken ist allerdings der Rohertrag um 1,2 Millionen auf 35,8 Millionen Euro, erklärte Vorstandschef Schwarz. Doch dies sei absehbar gewesen und er habe es schon im Vorjahr prognostiziert. Der Jahresüberschuss betrage 5,33 Millionen Euro, der Bilanzgewinn beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Davon kann die Dividende von 4,5 Prozent planmäßig ausgeschüttet werden. Ein kleiner Vortrag von rund 118 000 Euro bleibt der Volksbank dabei ebenfalls noch. Nachdem Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Besserer die Solidität der Zahlen bekräftigt und mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk zumindest das positive Fazit des Genossenschaftsverbands vorgetragen hatte, stellte die Versammlung den Jahresabschluss einstimmig fest. Ebenso die vorgeschlagene Gewinnverwendung.

Für eine weitere Amtszeit gewählt wurden anschließend die beiden Aufsichtsräte Heinrich Besserer (Überlingen) und Horst Rudy (Bodman-Ludwigshafen). Alternative Bewerbungen oder Vorschläge aus der Versammlung gab es bei der von Hartmut Hueber geleiteten Wahl nicht. Rudy gehört dem Gremium schon seit 1993 an und ist zugleich das altgedienteste Mitglied des Aufsichtsrats. "Ich bin quasi der Dino hier", sagte er schmunzelnd und zeigte sich erfreut über das Vertrauen.

"Die größte Vertrauenskrise Europas seit seiner Gründung" hatte zuvor Vorstandsvorsitzender Schwarz in den grundsätzlichen Passagen seines Berichts diagnostiziert. Mit der expansiven Geldpolitik kaufe man sich nur Zeit, die Krise überwinden lasse sich mit einer Geldflut nicht. Kritik übte er an den nationalen Regierungen. "Keine Euro-Regierung tut das, was notwendig wäre", sagte Schwarz. Dies erschwere die Arbeit der Europäischen Zentralbank (EZB) zusätzlich.

Auch die Volksbank und ihre Kunden sind zunehmend digital eingestellt. 67,9 Prozent nutzen das Online-Banking. Mit digitaler Magie versetzte nach der Pause Marc Gassert in großes Staunen. Er ließ die Grenzen zwischen der digitalen Welt verschmelzen. Gegenstände, die er auf der einen Seite in seinem iPad verschwinden ließ, wanderten digital über das Display und tauchten auf der anderen Seite real auf.

Einige Zahlen