Überlingen Vokalensemble Quintessenz vertont Kirchenmusik

Das Vokalensemble Quintessenz bietet am 2. April ein Konzert mit A-cappella-Musik aus fünf Jahrhunderten.

Die Silvester-Kapelle in Goldbach am Westeingang zur Stadt verkörpert Kirchengeschichte am Bodensee in besonderem Maß: Man betritt eine der ältesten Kirchen am See und darf sich im Gebet von ihrer Schlichtheit und ihren Wandbildern mit ihrer biblischen Theologie beeindrucken lassen. In diesen sakralen Kirchenraum lädt am Passionstag, 2. April, um 18 Uhr das Stuttgarter Vokalensemble Quintessenz zu seinem zweiten Konzert in St. Silvester mit A-cappella-Musik aus fünf Jahrhunderten ein. Der Chor, in dem auch der Goldbacher Klaus Woerner singt, blättert mit seinen Stimmen in idealer Klangfülle, Wendigkeit und Durchsichtigkeit in der Geschichte der Kirchenmusikliteratur mit vertonten Psalmen, Kirchenliedern und lateinischen Hymnen. Chorleiterin Petra Jänsch führt mit dem Chor zu Melodien von Eduard Mörike, Hugo Distler, Heinrich Fink, Vater Orlando und Sohn Ferdinando di Lasso, aber auch zu weniger bekannten Komponisten aus der Region wie Georg von Albrecht und Michael Peter Riehm. Der Chor interpretiert auch Lieder nach Gedichten des Stuttgarter Pfarrers Albrecht Goes. Albrecht Lutz stellt die Musik vor. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden dienen dem Erhalt von St. Silvester in Goldbach.