Überlingen Vodafone arbeitet weiter an Lösung für gestörtes Mobilfunknetz in Überlingen

Vodafone arbeitet weiter an Lösung für gestörtes Mobilfunknetz in Überlingen

"Bis Ende nächster Woche sind wir definitiv fertig und haben für Überlingen eine nachhaltige Lösung für die nächsten Jahre", sagt Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf. Das Netz ist wegen zu hoch gewachsener Vegetation gestört. Seit zwei Wochen arbeitet Vodafone an einer Lösung.

Überlingen – Bis Ende nächste Woche kann es in Überlingen weiter zu Ausfällen im Vodafone-Mobilfunknetz kommen – je nach Wetterlage. Vor 14 Tagen erklärte Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf, dass die notwendigen Umbaumaßnahmen nach dem Ausfall des Vodafone-Mobilfunknetzes etwa 14 Tage dauern würden. Das Netz ist wegen zu hoch gewachsener Vegetation gestört. Seit Dienstagmittag ist das Vodafone-Netz zwar einigermaßen stabil. Doch Petendorf spricht dabei von einem Glücksfall: "Das liegt nur an der Wetterlage." Denn die Arbeiten verzögern sich weiter, die Vodafone-Verbindungen laufen, so Petendorf, weiterhin noch über die alte, gestörte Verbindung.

Von Überlingen aus werden die Mobilfunkverbindungen per Richtfunk zum Vodafone-Mast nach Langenrain (bei Wallhausen) gesendet, und von dort geht es ebenfalls per Richtfunk weiter zum Vodafone-Mast Wilhelmshöhe bei Stockach. Dort erst werden die Überlinger Mobilfunkdaten ins Netz eingespeist. Doch hinter Langenrain fangen die Probleme an, da die Langenrain-Stockach-Richtfunkstrecke auf dem Bodanrück zugewachsen ist. "Wir können nicht einfach die Bäume fällen", erklärt Petendorf. In der Folge erstellte Vodafone ein komplett neues Konzept: "Wir verzichten auf Richtfunk, wir routen den Verkehr in Zukunft über Glasfaser." So soll der Mobilfunk weiterhin per Richtfunk von der nördlichen Seeseite aus über den Bodensee nach Langenrain gehen, aber von dort dann nicht mehr weiter nach Stockach, sondern von Langenrain aus sollen die Mobilfunkverbindungen per Glasfaser direkt ins Netz eingespeist werden.

"Die Glasfaserleitung von Langenrain ins Netz wurde in den letzten 14 Tagen verlegt", erklärt Petendorf: "Die muss nun noch fertig installiert, geschaltet und justiert werden. Das dauert noch bis Ende nächster Woche. Dann sind wir definitiv fertig und haben für Überlingen eine nachhaltige Lösung für die nächsten Jahre." Zum Thema Entschädigungen sagt Petendorf: "Das Thema Entschädigung ist in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt und in den Verträgen geregelt. Wenn Geschäftskunden mit Business-Verträgen finanzielle Einbußen nachweisen, erhalten sie Entschädigung bis hin zu der vertraglich vereinbarten Höchstgrenze."