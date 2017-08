Überlingen Vier Wassersportler im Porträt: Die Vielseitigkeit des Sees

Im Sommer herrscht Hochbetrieb auf dem Bodensee. Neben den vielen Ausflugsbooten sind auch zahlreiche Wassersportler auf dem See unterwegs. Der SÜDKURIER porträtiert vier Sportler und stellt ihre Sportart vor.

Im Sommer herrscht Hochbetrieb auf dem Bodensee. Neben den vielen Ausflugsbooten sind auch zahlreiche Wassersportler auf dem See unterwegs. Der SÜDKURIER porträtiert vier Sportler und stellt ihre Sportart vor:

Mit Muskelkraft über den See

Wenn Julia Hueber in ihrem Rennruderboot loslegt, nimmt der schmale Einer erstaunlich schnell Fahrt auf. Sie scheint dann über das Wasser zu gleiten. Es sieht noch nicht einmal angestrengt aus, wie sie in einer fließenden Bewegung nach vorne rollt und dann die Skulls durch das Wasser zieht. Julia ist 16 Jahre alt und betreibt seit fünf Jahren Leistungssport. Angefangen hat alles mit einem Schnuppertraining beim Überlinger Ruderclub. Sie fand es ganz nett, wollte aber lieber weiter turnen, bis ihr eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung machte und sie zum Rudern kam. Dort fiel die damals Elfjährige direkt dem Trainer auf und seitdem gehört sie zu den Rennruderern.

Leistungssport bedeutet für Julia sechs bis sieben Mal in der Woche Training: im Kraftraum, auf dem Ergometer und auf dem See. Letzteres absolviert sie meistens im Einer, da sie das einzige Mädchen bei den Rennruderern ist. Die Schülerin nimmt in den Ferien regelmäßig an Kaderlehrgängen in Breisach am Rhein teil. Dort trifft sie dann auch auf Ruderinnen in ihrem Alter, mit denen sie in Zweier- oder Vierer-Booten trainieren kann.

„Es macht mir richtig Spaß! Ich will auf jeden Fall dabei bleiben“, antwortet Julia Hueber spontan, wenn sie auf die wenige verbleibende Freizeit angesprochen wird. Sie hat gerade ihren Realschulabschluss in Überlingen gemacht und wird nach den Ferien in Meersburg das Aufbaugymnasium besuchen. Das schafft man nur mit viel Engagement. „Strukturiert zu sein, habe ich durch das Rudern gelernt!“ Das heißt, auch im Trainingslager für die Schule lernen und Prioritäten setzen. „Ich bekomme bei meinen Freunden mit, wie viel Zeit sie mit dem Handy vertun. Da nutze ich meine Zeit besser.“

Trainiert wird das ganze Jahr. Die Rennsaison dauert von April bis zu den Landesmeisterschaften im Juli. Dort hat Julia in diesem Jahr mit einer Partnerin aus Radolfzell im Zweier die Meisterschaft in ihrer Altersklasse gewonnen.

Im Team mit Taktik

Die Segler-Karriere von Enis Hadzic begann wie bei so vielen in einem Opti. Als Zehnjähriger nahm der Überlinger an einem Ferienkurs des Bodensee-Yacht-Clubs Überlingen teil. Bis er Mitglied wurde, brauchte es noch den Anstoß einiger Freunde, aber dann nahm seine sportliche Laufbahn Fahrt auf. "Es ist ein gutes Gefühl, wenn man schnell mit dem Boot unterwegs ist", sagt der 17-Jährige begeistert. "Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht!"

Als Jugendlicher segelte er 470er-Jollen und trainierte im Landeskader in Friedrichshafen. Dabei hat er es sogar bis zum Landesmeister in seiner Klasse gebracht. Mit 16 und dem Eintritt in die Oberstufe wurde der zeitliche Aufwand für den Gymnasiasten dann zu viel und Enis Hadzic stieg auf die Bootsklasse J70 um. Die sportlichen Kielboote werden von einer vierköpfigen Crew gesegelt: Enis ist meistens der Steuermann, dann gibt es noch den Taktiker, den Vorschoter und die Position 1, auf der anfallende Aufgaben je nach Situation übernommen werden. "Der Steuermann muss das Boot möglichst schnell halten und zusammen mit dem Taktiker die richtige Strategie während des Rennens finden", erklärt Enis. Aktuell segelt die Überlinger Crew in der Bundesliga bei den Junioren. Sie haben es in die Gruppe der besten zwölf Teams geschafft, die im November in Berlin um den Titel kämpfen. "Wir freuen uns sehr, dass wir es so weit geschafft haben!"

Um gemeinsam so erfolgreich zu sein, sollten sich die Vier an Land und auf dem Wasser aufeinander verlassen können: "Es muss zwischenmenschlich stimmen, damit das funktioniert." Zum Finale wird Enis Hadzic aus Bosnien-Herzegowina anreisen, wo er im Herbst sein Medizin-Studium aufnimmt. Aber diesen Sommer genießt er noch im heimischen Yachtclub. Gerade hat er beim Optilager für Kinder geholfen. Für ihn und seine Clubkameraden ist es selbstverständlich, die Begeisterung für den Segelsport weiterzugeben.

Bewegte Entspannung

Ella Heinze balanciert auf dem Wasser am liebsten auf einem Brett: Beim Wellenreiten, Stand Up Paddling (SUP) oder eben Yoga. "Für jeden, der gern Yoga macht, Wasser mag und eine zusätzliche Herausforderung sucht, ist Yoga auf dem SUP die perfekte Sommerbeschäftigung", sagt die 21-Jährige.

Noch wohnt Ella Heinze in Überlingen. Letztes Jahr hat sie ihr Abitur an der Freien Waldorfschule gemacht und im September in Südfrankreich Wellenreiten ausprobiert. Im Winter konnte sie das dann auf Bali intensivieren. Zurzeit wartet sie auf die Zusage, wo sie künftig ihr Wunschfach Architektur studieren kann. Hamburg wäre schön, aber Berlin ist auch okay, sagt Elle Heinze – Hauptsache eine große Stadt.

In Überlingen verbringt sie gerne Zeit in der Surfschule im Ostbad und trainiert mit ihrem Brett das Paddeln auf dem Bauch. So nähern sich die Surfer der perfekten Welle, um dann im richtigen Moment aufzuspringen. Dafür braucht man Kraft und Balance. "Yoga ist ein guter Ausgleich für jeden", betont die sportliche junge Frau mit den blonden Locken. Da ihre Yogalehrerin hier auch Stunden auf dem SUP anbietet, hat sie es ausprobiert und Spaß daran gefunden. "So kann ich Sachen, die ich mag zusammenbringen." Die Bewegungen des Untergrunds empfindet sie beruhigend. "Reinfallen ist kein Problem, eher eine zusätzliche Herausforderung!", fügt die junge Überlingerin lachend hinzu.

Beim Yoga-Training auf dem Brett die Balance zu halten, ist bei Übungen mit viel Boden- bzw. Brettkontakt, wie etwa bei der "Kobra", ganz gut machbar. Übungen auf einem Bein sind da schon schwieriger. Wie Ella Heinze und ihre Mitstreiter das meistern, kann man bei schönem Wetter auf dem See beobachten. Damit die Bretter nicht abgetrieben werden, sind sie an einer Boje festgemacht und die Yogis folgen langsam und konzentriert den Anweisungen der Lehrerin. Das ist schon beim Zuschauen entspannend.

Hauptsache Wind

„Wir warten auf die Sturmwarnung. Da freuen wir uns drauf!“ Für Gilbert Mattes ist der Bodensee am schönsten, wenn es richtig windig ist. Als Jugendlicher hat er mit dem Windsurfen angefangen und vor etwa 15 Jahren gehörte er zu den ersten Kitesurfern auf dem Bodensee.

„Kiten ist für mich Freiheit und das Spiel mit den Elementen Wasser und Wind“, beschreibt der 62-Jährige die Faszination für seinen Sport. Er ist Sportwart im Windsurfclub Überlingen in Nußdorf und kam durch Studenten, die einmal im Club zu Gast waren, auf die Idee. Besonders attraktiv fand er, dass er den mittleren Wind besser ausnutzen kann. Der Gleitspaß geht beim Kiten früher los, bei ungefähr neun bis zehn Knoten. „Die Windsurfer brauchen mehr Wind, um richtig Spaß zu haben!“

Der Anfang war bisweilen mühsam und manche Tour endete in der Bucht unterhalb der Birnau. Von dort trat er dann zu Fuß den Heimweg an. Heute ist der Sportlehrer versierter. Unterwegs geht es nicht nur um schnelles Vorwärtskommen, sondern auch um Sprünge und Figuren als besondere Herausforderung.

Kiten ist gefährlicher als Windsurfen, was auch an den für den Bodensee typischen Windböen liegt, die zudem schnell die Richtung wechseln. Außerdem ist das Ufer nicht ideal. In den hohen Bäumen können sich die 25 Meter langen Leinen verfangen. Start und Landung sind daher die kritischsten Momente. Einmal hätte ihn eine Böe fast gegen den Sprungturm im Nußdorfer Strandbad geschleudert. Deshalb hält Gilbert Mattes dies für keine ideale Region, den Sport zu erlernen. „Hier muss man es können.“

Kitesurfer müssen sich registrieren lassen und dürfen nur an ausgewiesenen Stellen starten. Das haben Mattes und seine Sportfreunde vor Jahren mit dem Landratsamt geregelt. Die Befürchtungen, dass es überhandnehmen könnte, haben sich nicht bewahrheitet. „Es ist kein Sport für Leute, die im Urlaub hier sind oder weiter weg vom See wohnen."