Überlingen Vier Stücke beim Sommertheater 2017

Überlingen – Die Musikkomödie "So machen's alle" ist das Hauptstück des Sommertheaters Überlingen, das 2017 erstmals ohne Beteiligung des Theaters Konstanz stattfinden wird. Insgesamt stehen vom 1. bis 30. Juli vier Produktionen auf dem Spielplan, darunter ein eigens verfasstes Stück mit Stadtbezug: "Wenn es Nacht wird in Überlingen".

Der Förderverein Sommertheater stellte bei seiner Jahresversammlung das Programm vor, für das er das Konzept entwickelt hatte, nachdem die Stadt Überlingen ihn damit beauftragt hatte. Zuvor hatte die Stadt ihren Zuschuss für das Sommertheater auf 30 000 Euro halbiert und den bisherigen Vertrag mit dem Theater Konstanz gekündigt.

Das Sommertheater 2017 wird von der Stadt veranstaltet und von Kulturmanager Simeon Blaesi mit seiner gemeinnützigen GmbH Bühne organisiert. Künstlerischer Leiter ist Bernhard Stengele, heute Schauspieldirektor in Gera, der dem Sommertheater seit vielen Jahren eng verbunden ist. Das sei auch der Grund, warum er seine Mitarbeit für diese Saison begeistert zugesagt habe, zumal 2017 auch in Thüringen gerade im Juli Ferien seien, sagte Stengele zum SÜDKURIER. Solle das Sommertheater eine Zukunft haben, brauche es die Zusammenarbeit mit einem Profi-Theater, betonte Stengele erneut.

Die künftige Entwicklung war auch Thema einer bewegten Diskussion der Vereinsmitglieder, die noch vor der Programmvorstellung erfolgte. Den Anstoß gab der Vorsitzende Thomas Becker mit der Bitte, den Vorstand – der einstimmig im Amt bestätigt worden war – zu ermächtigen, für das Sommertheater 2018 wieder ein vergleichbares Konzept zu entwickeln. Dieser Bitte entsprachen die Mitglieder letztlich auch, bei einer Gegenstimme. Ein Konzept wird bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Herbst vorgestellt. Zunächst hatten Mitglieder Bedenken geäußert, man möge doch erst das Ergebnis 2017 abwarten, sowie gemahnt, man solle die Brücken zu Konstanz nicht ganz abbrechen.

Das habe man nicht vor, versicherte Becker. Mache Konstanz ein Angebot, dann werde man das ebenso wie andere Offerten berücksichtigen. Aber man müsse bereits 2017 buchen, betonte Becker und erhielt darin Unterstützung von Raphael Wiedemer-Steidinger. Der städtische Fachbereichsleiter verfolgte die Sitzung ebenso wie OB Jan Zeitler. Letzterer unterstrich, dass der Vertrag mit Konstanz nicht mehr bestehe. Die Verwaltungsleiterin des Theaters Konstanz, Sabine Bilharz-Jones, stellte klar: "Für 30 000 Euro kann das Theater Konstanz kein komplettes Sommertheater mehr machen." Denkbar seien Gastspiele zum Festpreis pro Aufführung, wie jüngst von Intendant Christoph Nix angeboten. Die Eintrittsgelder blieben dann in Überlingen, das aber auch für die gesamte Technik verantwortlich wäre. Hier gibt es derzeit laut Becker ein Problem, da das Theater soeben sein gesamtes Equipment im Kapuziner abgebaut habe. Man wolle gemeinsam mit der Stadt eine Lösung finden.

Trotz der Trennung von Konstanz übergab der Verein noch einmal Spendenschecks an beide Städte, die mit je 3000 Euro allerdings nur halb so üppig ausfielen wie in den Vorjahren. Als Grund nannte Kassierer Erich Ruh den schlechten Bewirtungsumsatz 2016, der den geringen Besucherzahlen geschuldet war. Becker kündigte aber an, der Verein werde bereits 2017 der notorisch klammen Stadt Überlingen eine 12 000-Euro-Spende für 2018 zukommen lassen. Größter Spender an das Sommertheater war und bleibt die Volksbank Überlingen mit 6500 Euro 2016 und 5000 Euro für 2017, die Vorstandsvorsitzender und Theaterfreund Hermann-Josef Schwarz persönlich überreichte. Weitere bedeutende Spender sind die Klinik Buchinger Wilhelmi und Marcus Gross.

Solche Förderer sind umso wichtiger, da Kunst immer ein Zuschussgeschäft ist. Das weiß auch Bernhard Stengele. Dabei sei Kultur eigentlich "kein finanzielles Problem", wenn man ihren Mehrwert für Herz und Geist erkenne und schätze. Stengele, der Sänger Kai Christian Moritz und der Musiker Ulrich Pakusch präsentierten bereits Kostproben des Programms, von heiter bis ernst. Außerdem grüßte Stengele den Förderverein von den früheren Konstanzer Theaterintendanten Ulrich Khuon, Rainer Mennicken und Dagmar Schlingmann. Mit ihnen ist Stengele sich einig: "Es ist schön, wenn die beiden Seeseiten miteinander zu tun haben."

Crowdfunding

Die Inszenierung des Stücks "Wenn es Nacht wird in Überlingen" soll über Crowdfunding finanziert werden. Das heißt, viele Menschen ermöglichen, auch mit kleinen Beiträgen, ein Projekt. Nur wenn die festgelegte Summe erreicht ist, fließt sie in das Vorhaben. Im Fall des Theaterstücks sind das 10 000 Euro. Der Förderverein Sommertheater hat die erste Hürde genommen und 100 Fans gewonnen. Jetzt kann man spenden. Die Volksbank Überlingen stellt ihre Internet-Plattform zur Verfügung und gibt zu jeder Spende ab 5 Euro je 10 Euro dazu. Wer kein Internet hat, kann die Spende beim Verein abgeben.

Programm des Sommertheaters

"So machen's alle", heißt das Hauptstück des Sommertheaters 2017, das am 6. Juli Premiere hat. Es ist eine Komödie frei nach Mozarts "Così fan tutte", allerdings mit Schlagermusik von Manuel Kressin und Olav Kröger im Stil der 1950er Jahre. Wie im Original gibt es jede Menge Verkleidungen und Verwechslungen, in der Neuschöpfung sogar über Geschlechtergrenzen hinweg.

Ernst wird's dagegen mit "Ella", einer Geschichte von Herbert Achternbusch über eine Frau, die ein Leben lang "verdummt" wurde und die mit ihrem Sohn Josef in einem Hühnerstall haust. Ella erzählt ihr Leben, oder ist es Josef? Auf jeden Fall steht Reinhard Böhm, von Beruf Klinik-Clown, als Einzeldarsteller ab 14. Juli auf der Bühne.

Eigens für das Sommertheater 2017 entstand das Stück "Wenn es Nacht wird in Überlingen", das die 600-jährige Geschichte des Kapuziners zum Anlass nimmt, Stadtgeschichte in musikalischen Bildern zu zeigen. Das Spektrum reicht vom mittelalterlichen Lied bis zum modernen Schlager, umrahmt von Geschichten zu Liebe, Tod und Teufel. Das Stück beruht auf einer Zusammenarbeit des Überlinger Historikers Oswald Burger mit dem Then-Quartett. Premiere ist am 20. Juli.

Von Überlingen aus geht es auf eine musikalische Weltreise von und mit Bernhard Stengele, Paul Amrod und Quelgo Téné. Premiere ist am 1. Juli.

