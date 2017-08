Überlingen Vier Jahre nach der Einführung: Stadt ist von den Beschränkungen für Straßenmusiker überzeugt

20 Auftritte im Jahr, alle 30 Minuten ein neuer Standort: Nach klagen von Anwohnern und Wirten hat die Stadt 2013 Regelungen und Beschränkungen zur Kontrolle der Straßenmusik eingeführt. Von den Musikern würde dies überwiegend positiv aufgenommen. Doch diese klagen auch über die hohen Gebühren.

Von den Wandersängern der Antike bis hin zu den keltischen Barden: Straßenmusik erfreut sich einer langen Tradition. Während sie damals noch die Funktion der Geschichtenerzähler und Nachrichtenboten innehatten, sorgen Straßenmusiker heute für Urlaubsstimmung an warmen Tagen. Auch in Überlingen füllen zahlreiche Künstler die Straßen mit Melodien. 227 Auftritte zählte die Stadt Überlingen im Jahr 2016, dieses Jahr waren es schon mehr als 135. Dabei sind die Geschichten der Straßenkünstler so unterschiedlich wie ihre Musik.

„Ale ale aleksandraaaaa“ – eine kräftige Frauenstimme beschallt an diesem sonnigen Nachmittag die Promenade – „traka traka traka skromnaaa“. Obwohl wahrscheinlich die wenigsten Zuhörer den litauischen Liedtext verstehen, wippen die Gäste, auf den Terrassen der Restaurants sitzend, gut gelaunt zur Melodie. Passanten bleiben kurz stehen und schmunzeln ob des rührenden Bildes, das sich ihnen bietet: Eine ganze Familie musiziert leidenschaftlich. Die Mutter singt aus voller Inbrunst mit kräftiger Stimme, während der Vater sie auf der Gitarre begleitet und die beiden Söhne mit Perkussionsinstrumenten den Rhythmus vorgeben. Familie Graz aus Bratislava ist nicht das erste Mal in Überlingen. Fast jeden Sommer kommen sie nach Deutschland um Straßenmusik zu machen. In dieser Zeit wohnen sie in ihrem Auto, mit dem sie von Stadt zu Stadt fahren.

Nach wenigen Minuten wird die Familie von einer Mitarbeiterin des Ordnungsamts unterbrochen, ihre Genehmigung wird kontrolliert. Sie dürfen weiterspielen, müssen dafür jedoch weiterziehen. Denn nachdem vor einigen Jahren Anwohner, Gastronomen und Gäste die Dauerbeschallung beklagten, hat die Stadt im Jahr 2013 Regelungen und Beschränkungen zur Kontrolle der Straßenmusik eingeführt, die unter anderem vorschreiben, dass die Musiker alle 30 Minuten ihren Standort ändern müssen. „Das war dringend nötig“, sagt Markus Rößler, für die öffentliche Ordnung zuständiger Mitarbeiter im Rathaus. Trotz der neuen Beschränkung gebe es regelmäßig Beschwerden. Außerdem sorge die Regelung für faire Bedingungen unter den Straßenkünstlern. „Bislang wurde die Veränderung von den Musikern positiv aufgenommen“, sagt Rößler.

Eduard Hugyar durfte diese Veränderung hautnah miterleben. Auch er kommt aus der Slowakei. Mit seiner Frau zieht er im Sommer von Stadt zu Stadt und spielt auf seinem Akkordeon, um sich etwas dazuzuverdienen. In seinem Heimatland ist er seit fünf Jahren arbeitslos. Als die Stadt beschloss, nur zehn Spieltage pro Musiker und Jahr zu genehmigen, hatte er sein Kontingent bereits im Juli aufgebraucht und hätte nicht mehr spielen dürfen. Unter den Überlinger Bürgern erhob sich eine Welle des Protests. Pfarrer Andreas Bücklein setzte sich für den Straßenkünstler ein. 2014 wurden die Regeln gelockert und die Anzahl der Spieltage auf 20 pro Jahr erhöht. Heute pflegt Hugyar noch guten Kontakt zu Pfarrer Bücklein. „Gestern durften wir in der Gemeinde umsonst essen“, sagt der Musiker. Auch wenn er einerseits für die Erhöhung des Spieltagekontingents dankbar ist, bedeuten die hohen Genehmigungsgebühren (siehe Kasten) eine Bürde für ihn. „An guten Tagen verdiene ich maximal 50 Euro“, sagut Hugyar, „heute sind es aber nur zehn.“

Die Regelung

Für das Spielen auf den Straßen Überlingens brauchen Straßenmusiker eine Genehmigung. Diese kostet in einer Zehnerkarte 94,40 Euro und in einer Zwanzigerkarte 166,60 Euro. Tagesmusiker zahlen 22,20 Euro für eine Erlaubnis. Außerdem sind Verstärker und laute Instrumente wie Trompeten oder Pauken nicht erlaubt. Gespielt werden darf von zehn bis zwölf Uhr und 14 bis 22 Uhr. Allerdings müssen die Musiker alle 30 Minuten ihren Standort um zirka 100 Meter verlagern. Nachdem zuerst das maximale Kontingent zehn Spieltage betrug, wurde diese Auflage auf 20 zulässige Spieltage gelockert. Schüler, die Straßenmusik machen wollen, müssen keine Gebühren bezahlen. Damit möchte die Stadt fördern, dass die Jugend musiziert.