29.12.2016 18:07 Mira Nagel Überlingen Viele Geschenke werden zurückgegeben: Das Geschäft nach dem Fest

Auch wenn es nicht mehr so viele Rückgaben gibt wie in den vergangenen Jahren, ist der Umtauschhandel in den Tagen nach Weihnachten groß. Obwohl es kein gesetzliches Umtauschrecht gibt, gewähren viele Überlinger Einzelhändler eine Kulanz.

