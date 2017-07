Erstmals in der knapp 400-jährigen Geschichte hat die evangelische Kirche an Schwedenprozession teilgenommen. Von Teilnehmern und Besuchern gibt es dafür viel Lob.

Sintflutartiger Regen prasselte morgens noch auf Überlingen, die Altäre auf der Schwedenprozession waren unter Plastikfolien abgedeckt. Das war kein gutes Omen für diese wichtige Prozession in der knapp 400-jährigen Geschichte: Zum ersten Mal war nicht nur die katholische Kirche daran beteiligt, sondern auch die evangelische.

"Was wichtig ist, kommt wieder", sagte Pfarrer Karl-Heinz Berger in seiner Predigt und hatte vielleicht schon die zukünftigen Schwedenprozessionen im Hintergedanken. Jedenfalls sei er dankbar, so Berger weiter, dass sie dieses Jahr einen wichtigen Schritt wagen könnten und "die evangelische Christen bei der Erfüllung des Gelübdes und bei der Bitte um das Wohlergehen bei der Prozession mit dabei zu haben." Aus der katholischen Kirche machte er die christliche Kirche und verwies darauf, dass "wir alle aus der einen Quelle leben". Im Sinne des Gelübdes erinnerte er an das Sorgetragen für das Wohlergehen der Bürger und Bürgerinnen und segnete "unsere Stadt, die Räte und die Verantwortlichen mit dem guten Geist des Friedens".

Noch während dem Gottesdienst bahnten sich erste Sonnenstrahlen durch die Regenwolken, die Prozession konnte doch im Freien stattfinden. Anfänglich führte sie durch leere Straßen, erst zögerlich und mit besserem Wetter stießen die Überlinger hinzu. An der ersten Station erwartete Dekanin Regine Klusmann und die evangelische Gemeinde die Prozession. Klusmann erinnerte in ihrem Gebet an die vor 500 Jahren aufgerissenen tiefe Gräben und daran, dass einander viel Leid angetan wurde. "Wir sind einander schuldig geworden.

" Doch sie glaube, dass Jesus Christus die Wunden heile und bat darum, "dass Frieden in unserer Stadt und unseren Häusern herrscht" und dass "wir uns nicht trennen." Spannend wurde es am Marienbrunnen, hier hielt sich Dekanin Klusmann dezent im Hintergrund, im Schatten. "Doch das war nicht wegen der Marienprozession, sondern wegen der Hitze", sagte sie später.

Zurück im Münster am Ende der Prozession dankte Pfarrer Berger an erster Stelle Dekanin Klusmann und der evangelischen Kirche. "Das war ganz schön mutig", attestierte er und fügte gleich hinzu: "Es war schön mit ihnen. Ich hoffe, sie haben keine Schlafstörungen bei so viel Katholizität." Da brandete im Münster viel ehrlicher Applaus auf.

In einem wahrlich mutigen Gegenzug ergriff Dekanin Klusmann Mikrofon und Wort und sprach ihrerseits einen Dank aus für so viel gute Geschwisterlichkeit: "Danke, dass wir dabei sein durften."