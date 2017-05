Überlingen Viel Flaute bei District-Meistershaft der Segler vor Überlingen

Statt Wind wehte die Freibierflagge: Veranstalter BYCÜ hatte Pech mit den Bedingungen während der vergangenen Tage. Nur drei Wettfarten konnten stattfinden.

Nicht weniger als 45 Boote und internationale Spitzensegler aus sechs Nationen: Donnerstag bis Sonntag wurde beim Bodensee Yacht Club (BYCÜ) Überlingen die Internationale Open Star Class Championship des 17. Districts ausgetragen. Die Topsegler der Szene aus sechs Nationen traten an, um bei insgesamt acht Wettfahrten einen Sieger zu ermitteln. Doch wer gewinnen wird, war letztlich nicht der spannendste Teil des Wettbewerbs. Viel spannender war die Frage, ob denn überhaupt gesegelt werden kann: Bei den Wetterverhältnissen blieben die Boote die meiste Zeit im Hafen.

Nach der feierlichen Eröffnung am Donnerstag tat sich erstmal gar nichts. Bei strahlend blauem Himmel und spiegelglattem Wasser genossen die Segler die herrliche Aussicht auf den Bodensee und hielten sich mit Erzählungen von stürmischem Wind und vergangenen Wettfahrten bei Laune. Die Boote lagen derweil fest vertaut im Hafen.

Auch der Freitag bot ein ähnliches Bild: Der Föhn blies zwar durch die Alpentäler, aber bis nach Überlingen kam der nicht. Zumindest nicht allzu stark. "Ich glaub es hat Wind", verkündete Regattaleiter Tilman Krackhardt gegen Mittag. So richtig gesehen hat den Wind aber niemand. "Wir müssen die irgendwie beschäftigen", sagte er und gab das Signal zum auslaufen.

Draußen wurde dann erstmal die rotweiß-gestreifte Fahne am Startboot gehisst: Startverschiebung. Der Wind machte es der Regattaleitung nicht leicht. Denn wenn er mal wehte, dann drehte er schnell und bließ aus einer anderen Richtung. "So wie die Tonnen liegen, kann nicht gestartet werden" erklärte Krackhardt. Der Wind hatte gedreht und damit lag die Bahn verkehrt: Die Tonnen mussten versetzt werden, die rotweiß-gestreifte Fahne wehte weiter auf dem Startschiff.

Dann wurde doch gestartet, und nach ein 45 Minuten schon die blauweiße Fahne gehisst: Die Wettfahrt wurde wieder abgebrochen. Spiegelglatt lag der See da, kein Windhauch war zu spüren. "Rudern kommt in den Trend", hieß es ironischerweise von einem der Begeleitboote.

Doch im Vorfeld einer Gewitterfront kam dann doch noch Wind auf und Freitagmittag konnten noch drei Wettfahrten durchgeführt werden. Von der Promenade in Überlingen bot sich dann auch ein schönes Bild der vielen Wettkampfboote auf dem See.

Die letzte Wettfahrt wurde die spannendste der drei, da sich der Himmel bedrohlich verdunkelte. Einen Abbruch der dritten Wettfahrt sollte es nach Möglichkeit nicht geben, die Fahrt war wichtig. Denn mit drei Wettfahrten war die Mindestvoraussetzung erfüllt, damit die Veranstaltung als solche überhaupt gewertet werden konnte. Aber es sollte reichen, die Boote schossen von der Ziellinie durch die aufgewühlte See direkt zurück in den sicheren Seglerhafen.

Der Samstag begann wie der Freitag: Es fehlte der Wind. Doch im Gegensatz zum Freitag sollte sich das Wetter nicht ändern. Zwei Mal wurde gestartet, doch zwei Mal wurde die die blauweiße Fahne gehisst, die Wettfahrten mussten mangels Wind abgebrochen werden. "Das sind die Windverhältnisse, beim dem die Regattaleitung am meisten Suizidgefährdet ist", ließ einer mit schwarzem Humor hören. Auch das Warten auf See hatten keinen Sinn, es wollte an diesem Tag einfach kein Wind aufkommen. Und die Prophezeihung vom Vortag sollte sich am Samstag bewahrheiten: Rudern lag im Trend, die Besatzungen der Segelboote mussten mangels Wind in den Hafen zurückrudern. An Land wurde dann die letzte und wichtigste Flagge des Tages gehisst: Die Freibier-Flagge!

BYCÜ

Der Bodensee Yachtclub Überlingen (BYCÜ), Veranstalter der Regatta, gehört zu den drei ältesten Segelvereinen am Bodensee und ist der älteste Segelsportverein in Baden-Württemberg. Gegründet wurde er 1909. Er ist der mitgliedsstärkste Yachtclub in Überlingen und hat rund 650 Mitgliedern, davon etwa 80 aktive Jugendliche.