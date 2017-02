Überlingen-Nußdorf Viel Applaus für Frauenkaffee der Narrengesellschaft Schnecken

Die Narrengesellschaft Schnecken Nußdorf hat bei ihrem Frauenkaffee für viele Lacher, tolle Tänze und reichlich Stoff aus dem Nähkästchen gesorgt.

Heiter und fröhlich hat die Narrengesellschaft Schnecken am Samstag beim Frauenkaffee im Dorfgemeinschaftshaus in Nußdorf gefeiert. Unter großem Applaus eröffneten die Narreneltern Jürgen Specker und Michael Nagel den Nachmittag. Dazu gesellte sich Narrenpräsident Rolf Kretz, der alle Narren zum Schunkeln, Tanzen und Mitmachen aufrief.

Damit es eine schöne Fasnet werde, animierte Kretz. Die fantasievoll verkleideten Narren sorgten von Anfang an für eine ausgelassene und beschwingte Stimmung im Saal. Die Einführungsworte von Narrenpräsident Kretz – "Nußdorf, das schönste Dorf am See" – wurden von den Besuchern laut beklatscht und bejubelt. Schließlich lautete auch das Motto "Nußdorf, so schön am See". Der Applaus setzte sich fort, als Otti auf die Bühne gerufen wurde, "der gefühlt, seit dem 30-jährigen Krieg" für die musikalische Untermalung bei den Schnecken-Veranstaltungen sorgt, hieß es in der Moderation.

Otti wurde ein Narren-Orden überreicht und angesteckt. Die Bühnenakteure begeisterten ihr Publikum durch eine bunte Mischung aus Tanz, lustigen Geschichten und Aufführungen verschiedenster Art. Mit Tanzdarbietungen überzeugte "die Tanzgang aus Nußdorf" die närrische Gesellschaft, ebenso wie das Männerballett. Die zehn Männer des Nußdorfer Schnecken-Balletts sorgten als angekündigter "sportlicher Leckerbissen" mit ihren Darbietungen als Backstreet Boys und Spice Girls für Unterhaltung. Die "Zwei Felchen", dargestellt von Meike Häusler und Anna-Lena Schumacher, erhielten ebenfalls viele Lacher. Die Felchen tummelten sich im Bodensee und amüsierten sich über die vielen Felchen, die sie im Publikum entdeckten.

Sie parodierten die typischen Nußdorfer Touristen und plauderten aus dem Nähkästchen. Mit ihrem Programm "Ist Fortschritt wirklich Fortschritt?" trat Petra Mayer-Gabel beim Frauenkaffee der Narrengesellschaft auf. Sie erzählte, dass sie heutzutage zu Powerpoint-Präsentationen eingeladen wird: "Früher war das der gute alte Dia-Abend."