Überlingen Video-Clip zum 50. Geburtstag der Realschule

Die Realschüler realisieren einen Video-Clip zum 50-jährigen Bestehen ihrer Schule. Gefeiert wird im Sommer mit einem großen Schulfest.

Eine Drohne mit Videokamera schwebt ruhig über der großen Wiese neben der hiesigen Realschule. Dort, wo bis vor einem Jahr noch die ehemalige Realschulsporthalle stand. In Gruppen verteilt warten die Schüler auf das Kommando. Es ist kalt an diesem Morgen, Jacken aus und dann geht’s los. Alle 740 stürmen ins Zentrum der Wiese, wo eine riesige 50 abgesteckt ist und verteilen sich in Planquadrate, eng gedrängt, alle gekleidet in weiße T-Shirts mit Realschul-Logo. Dass das aber lediglich der Schlusspunkt einer groß angelegten Aktion war, konnte man überall im Stadtgebiet sehen. An der Münstertreppe, am Sandbergweg, der Luziengasse und an der Promenade hatten sich verschiedene Klassen postiert, um auf Kommando in Richtung Realschule zu stürmen, wieder jeweils von der Drohne gefilmt.

Alle Takes (Filmabschnitte) im Schnittstudio zusammengesetzt ergeben dann einen etwa zwei Minuten langen Video-Clip zum 50-jährigen Bestehen der Realschule Überlingen, das in diesem Jahr gefeiert wird. „Wir halten zusammen, sind stolz auf unsere Schule“, so könnte man die Botschaft des Videos sehen. Seit nunmehr fünf Jahrzehnten ist die Realschule bewährter Bestandteil der Überlinger Schullandschaft, trotz der Umschichtungen im staatlichen Schulwesen in den vergangenen Jahren. Die Idee für den Clip hatte Hanni Kempter, Lehrerin an der Schule. Zusammen mit ihrem Kollegen Roland Ruf plante sie die Aktion präzise durch und nach mehrmaligem Üben klappte dann alles perfekt. Gefilmt hat Simeon Blaesi, Besitzer und Pilot der Drohne, kein Unbekannter in der Überlinger Kulturszene, Organisator der Musikfilme im Park in den zurückliegenden Jahren und aktuell in der Planung des Sommertheaters aktiv.

Ohne seine Kompetenz als Filmemacher und dem entsprechenden Equipment wäre diese Aktion nicht möglich gewesen.

Der Clip ist aber lediglich der Trailer für ein großes Schulfest vom 6. bis 8. Juli. Die Vorbereitungen an der Schule laufen derzeit auf Hochtouren. Alles wird mit einem offiziellen Festakt am Donnerstag beginnen, am Freitag findet dann auf dem Gelände der Realschule ein großes Schulfest statt. Am Samstag ist das Ehemaligen-Treffen angesagt, noch einmal Schulluft schnuppern, in Erinnerungen schwelgen und sehen, was aus den alten Klassenkameraden geworden ist. Der erste Schritt ist schon getan: Die Takes für den Videoclip sind nun im Kasten, müssen noch geschnitten und aufbereitet werden. Auf der Internetseite der Realschule (www.rsue.de) und bei Youtube wird das Video ab Anfang Juni zu bewundern sein.

Drohnentechnik

Drohnen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, vom billigen Spielzeug bis zu professionellen Geräten mit hochauflösender Kamera und bis zu acht Propellern. Teils sind die Modelle mit Sensoren ausgestattet, die Hindernisse erkennen und automatisch umfliegen können. Auch GPS-Orientierung ist möglich, ebenso Ultraschalltechnik in geschlossenen Räumen. Je nach Region und Genehmigung darf man nicht höher als 100 Meter fliegen, muss die Privatsphäre von Personen achten und Gefährdungen jeglicher Art vermeiden.