Überlingen Vicent Klink und Martin Walker kommen zum WortMenue

Zum zehnten Mal wird im Mai das Überlinger WortMenue als literarisch-kulinarisches Festival stattfinden. 28 Autoren werden in 19 verschiedenen Restaurants, Kneipen und Cafés aus ihren Werken lesen – darunter sind auch einige große Namen.

Überlingen – "Gute Rezepte sprechen sich schnell herum", hat Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung der zehnten Auflage des Überlinger WortMenüs erklärt, das von 4. bis 18. Mai stattfinden wird. Das literarisch-kulinarische Festival, das Peter Reifsteck 1999 quasi "erfunden" habe, sei an vielen Orten nachgekocht worden und dennoch im deutschsprachigen Raum in dieser gehaltvollen Form bis heute einzigartig geblieben. Darauf sei er als Überlinger Oberbürgermeister stolz, erklärte Zeitler. Er nannte es bemerkenswert, dass die Besucherresonanz die ganze Zeit angehalten habe.

Da er konsequent auf eine inhaltliche Verzahnung zwischen dem kulinarischen Thema und dem literarischen Werk Wert lege, aber auch stets neue Autoren suche, sei das Festival nur alle zwei Jahre realisierbar, betonte Organisator Peter Reifsteck. Unter den 28 Wortkünstlern sind daher viele Neue, aber auch einige Wiederkehrer. Dazu gehört der Stuttgarter Starkoch Vincent Klink, der 1999 bei der Premiere auf dem Wasser vor Überlingen die Schirmherrschaft übernommen hatte. Klink, der mit Worten ähnlich kreativ ist wie am Kochtopf, wird die Zuhörer auf einen Spaziergang durch Paris schicken.

"Vom spannenden Krimi bis zum populärwissenschaftlichen Werk spannt sich der Bogen", sagt Reifsteck, der den schottischen Bestsellerautor Martin Walker (Perigord-Krimis) gewinnen konnte, aber auch den emeritierten Berliner Islamwissenschaftler Peter Heine, der sich mit der Küche des Orients befasst. Die Gastronomen seien gefordert, um den strengen Regularien gerecht werden zu können, betonte Reifsteck. Denn alles hat beim WortMenue seine Zeit und seine eigene Wertschätzung – das Lesen und das Essen. "Jede Kunst steht für sich."

Wenn Kultur oben auf den Streichlisten der Kommunen steht, sind Unterstützer wichtiger denn je. Dies machte OB Jan Zeitler ebenso deutlich wie Organisator Peter Reifsteck, der den Hauptsponsoren Stadtwerk am See, Randegger Ottilienquelle und Peter Riegel Weinimport dankte. Er wolle nicht lange eine Liaison von der Literatur zu den eigenen Geschäftsfeldern herstellen, sagte Stadtwerk-Sprecher Sebastian Dix. Die Unterstützung sei ein Bekenntnis zum ganz wichtigen Standort.

Zwei literarisches Entrées gehen dem Festival voraus. Als Medienpartner gibt der SÜDKURIER am 22. April den Startschuss mit dem Thema Wein. Redakteur Martin Baur moderiert auf dem Birnauer Oberhof einen Abend mit den Autoren Thomas Knubben („Seewein“) und Karlheinz Ott, die „Badische Weingeschichten“ beisteuern. Es folgen vier Abende (25. bis 28. April), an denen Oswald Burger im Fischhaus „Löwenzunft“ die Novelle „Der alte Mann und das Meer“ von Hemingway liest – komplett.

Zehntes WortMenue

Die zehnte Auflage des WortMenue findet von 4. bis 18. Mai statt. Die literarischen Entrées dazu gibt es von 22. bis 28. April. An den 27 Veranstaltungen des literarisch-kulinarischen Festivals beteiligen sich 28 Autoren und Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Vorverkauf beginnt online am Samstag, 1. April, um 12 Uhr. An diesem Tag startet auch der Kassenverkauf bei der Kur und Touristik. Das Programm liegt ab Mitte März in gedruckter Form vor.

