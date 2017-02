Überlingen Verwaltungsgericht entscheidet im Februar über Eilantrag in der Platanendebatte

Verwaltungsgericht entscheidet im Februar über Eilantrag in der Platanendebatte

In der Diskussion um die Platanen auf dem Landesgartenschaugelände stehen spannende Tage bevor. Brisant ist das Thema aktuell deshalb, weil das Naturschutzgesetz eine Fällung zwischen März und September verbieten würde. Deshalb ist auch die Aussage des Gerichtes, noch im Februar zu entscheiden, von Bedeutung.

Entweder rücken im Februar die Baumfäller an, oder frühestens ab Herbst wieder. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen indes trifft in der Auseinandersetzung um die Fällung von Platanen auf dem Landesgartenschau-Gelände noch im Februar eine Entscheidung über den Eilantrag der Bürgergemeinschaft Überlinger Bäume (BÜB). Das kündigte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage an. Lehnt das Gericht den Eilantrag ab, könnten die Platanen noch gefällt werden, bevor zwischen März und September das Naturschutzgesetz eine Fällung verbieten würde.

Die BÜB versucht mit ihrem Antrag zu verhindern, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden, bevor sie ein mögliches Hauptsacheverfahren über die Ablehnung ihres Bürgerbegehrens anstrengen könnte. Wobei der BÜB noch gar kein rechtsmittelfähiger Ablehnungsbescheid gegen ihren Widerspruch zum abgelehnten Bürgerbegehren vorliegt, mit dem sie einen Bürgerentscheid gegen die Platanenfällung erwirken wollen. Je nachdem, wie das Gericht über den Eilantrag entscheidet, hätte das für die streitenden Parteien (Stadt und BÜB) Signalwirkung für ein mögliches Hauptsacheverfahren und zu der Frage, ob es rechtens war, dass der Gemeinderat im Sommer 2016 das Bürgerbegehren ablehnte.