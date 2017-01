Überlingen Verteilerkästen geben Rätsel auf  CDU-Stadtrat fordert Antwort der Stadt

Die Stadtverwaltung hat bisher noch keine Erklärung dazu abgegeben, von wem die an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellten Verteilerkästen stammen und warum sie aufgestellt worden sind. CDU-Stadtrat Ulrich Kreuzdorn zeigt sich darüber verärgert und greift Baubürgermeister Längin an.

Der Überlinger CDU-Stadtrat Ulrich Krezdorn ist verärgert. Grund dafür sind die seit letzten Sommer in der Stadt aufgestellten Verteilerkästen und die Unklarheit darüber, wer sie aufgestellt hat und warum. Kästen in verschiedenen Größen befinden sich auf dem Gehweg am Graben, in der Wiestorstraße, in der Franziskanerstraße oder bei der Kur- und Touristikinformation. "Seit Juni 2016 versuchen wir eine Antwort zu erhalten, wer diese Kästen aufgestellt hat, was sie bedeuten und ob sie dauerhaft stehenbleiben beziehungsweise, ob- und wie viel weitere folgen. Eine Antwort haben wir bisher weder vom Fachbereich 3 noch im technischen Ausschuss erhalten", rügt Krezdorn.

Ob die Kästen von der Telekom aufgestellt worden sind, darüber könne er nur mutmaßen, so Krezdorn. Auf dem Gehweg am Graben behindert der Kasten, der etwa drei Meter lang und 1,70 Meter hoch ist, seiner Meinung sogar Fußgänger und besonders Rollstuhlfahrer. In der Diskussion um eine Öffnung des Aufkirchertores für den Autoverkehr argumentierte die Stadt seinerzeit aber genau mit dieser "fußgängerfreundlichen Breite" der Gehwege, auf die man besonderen Wert lege, erinnert sich Krezdorn. Noch dazu seien die Dächer der Kästen zu den Hauswänden hin- und teilweise gar nicht abgeneigt, womit das Regenwasser an den Hauswänden entlanglaufe. "Hirnlos" nennt Krezdorn das. "Das historische Stadtbild wird durch diese Dinger verschandelt und wir erfahren nicht einmal, wer das verantwortet und genehmigt hat", regt sich Krezdorn auf.

Krezdorns Verärgerung fußt auf dem Umstand, dass auf entsprechende Anfragen von Stadträten weder vom Fachbereichsleiter Bauen, Matthias Längin, noch von seiner Abteilung, selten oder gar keine Antworten folgte. Der Stadtrat nennt als Beispiel den Versuch, vier zusätzliche Parkplätze im Überlinger Westen zu generieren. "Die Vorschläge haben wir schriftlich eingereicht, bringt dem Stadtsäckel 1000 Euro und entschärft etwas die Parkplatzsituation, auch aufgrund der wegfallenden Felderhausparkplätze. "Lapidar" nennt Krezdorn die Antwort der Stadtverwaltung vom 28. September 2016, die gar nicht erst auf die aufgezeigten Möglichkeiten der Parkplätze eingeht, sondern allgemein bleibt. Die neue Gemeindeordnung sehe eine Einbeziehung des Stadtrats nur noch bei Großaufträgen vor. Der Verantwortung des Wählerauftrages könne man so nicht mehr gerecht werden, meint Stadtrat Krezdorn und fügt hinzu: "Man sieht doch, dass unsere Fragen erst nach drei Monaten beantwortet werden und diese Antworten dann gar nichts ergeben".

Auf Anfrage dieser Zeitung, was es mit den Kästen auf sich hat, erklärt die Stadtverwaltung: "Wie sie bereits aufgeführt haben, handelt es sich bei den Verteilerkästen hauptsächlich um Eigentum Dritter. Der Fachbereich 3 ist gerade dabei, die Antworten zu erarbeiten und wird diese der CDU in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Verkehr am Montag, 30. Januar, in öffentlicher Sitzung umfassend beantworten". Zumindest bis Ende des Monats gehen also die Mutmaßungen um die ominösen Kästen weiter.