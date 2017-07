Überlingen "Verstehen Sie Spaß?": Dreh ganz ohne versteckte Kamera in Überlingen

Die Crew von "Verstehen Sie Spaß?" war für Filmaufnahmen in Überlingen unterwegs. Moderator Guido Cantz und sein Team drehten unter anderem im "Galgenhölzle" und auf der Hafenbarkasse "Gisela".

Überlingen – Passanten bleiben stehen: „Wer ist das denn?“ fragt eine ganz neugierig, irgendwie kommt der Blondschopf vor der Kamera ihr bekannt vor. „Ich kenn den vom Fernsehen“, sagt eine andere, aber seinen Namen kennt sie nicht.

Maske, zwei Kameraleute, Licht- und Tontechniker und diverse andere Mitglieder des Drehteams stehen auf dem Schiffsanleger am Landungsplatz und filmen. Der Blondschopf bedankt sich fürs Einschalten und weist auf die nächste Sendung hin. Das ist gar nicht so einfach, irgend etwas stimmt immer nicht, oder er hat einfach den Text vergessen. Mehrere Anläufe braucht er, dann ist der Abspann im Kasten.

Der Mann ist Guido Cantz, seit dem 2010 ist er der Moderator der TV-Show „Verstehen Sie Spaß?“ Und da werden einige Passanten gleich nervös: „Wo ist die versteckte Kamera?“ fragt ein älterer Herr. Aber die Sorge ist diesmal unbegründet: Es gibt keine versteckte Kamera, vielmehr war das der Dreh für die Best-of-Ausgabe. In Konstanz, Meersburg, Unteruhldingen und in Überlingen wurde für die Sondersendung gedreht. Nach dem Dreh am Landungsplatz ging es weiter im "Galgenhölzle". „Die haben einen Absacker-Trailer gedreht,“ wie Galgen-Wirt Michael Jeckel auf Anfrage berichtet: „Vier Mal hat Cantz Bier und Korn gebraucht, das war ein Nachtspecial.“ Cantz fand den Namen des Lokals ganz witzig. „Wir haben eine Stunde rumgeblödelt zur Belustigung des Volkes.“

Gedreht wurde aber auch auf dem See. Vom Bodensee-Yacht-Club charterten sie die alte Hamburger Hafenbarkasse „Gisela“ samt Mannschaft. „Zusammen mit Kapitän Fritz Eckel hatten wir einen wunderschönen Tag," berichtet Andreas Freitag. "Das Schiff ist uns sehr ans Herz gewachsen“, führt der SWR-Redaktionsleiter von "Verstehen Sie Spaß?" aus Baden-Baden aus.

Auch für Kapitän Fritz Eckel war es ein besonderer Tag. „Je länger die auf dem Schiff waren, desto weniger wollten sie wieder von Bord.“ Für den Filmdreh hatte es der Kapitän nicht einfach, immer musste der Lichteinfall stimmen und dann der Motor abgestellt werden, damit der Ton nicht gestört war. Die Filmcrew aus Baden-Baden heuerte er gleich als Matrosen an und übte Knoten mit ihnen. „Die hatten anfänglich keine Ahnung, doch die waren so übermotiviert, daraus wurden hervorragende Matrosen.“ Dennoch: Bei der Rückkehr und beim Anlegen wäre beinahe einer der neuen Matrosen vom SWR ins Wasser gefallen: „Der wollte das Seil einfach nicht loslassen.“

Die Sendung

Die berühmte Unterhaltungssendung "Verstehen Sie Spaß?" startete 1961, Chris Howland moderierte sie zuerst unter dem Namen „Versteckte Kamera“. Berühmt wurde die Sendung im Schweizer Fernsehen unter dem Namen „Teleboy“ – moderiert von Kurt Felix. 1980 kam die Sendung zurück ins deutsche Fernsehen, ab 1983 wurde sie als Highlight im Samstagabendprogramm ausgestrahlt. An Kurt Felix' Seite stand Ehefrau Paola. Nachfolgende Moderatoren waren Harald Schmidt, Dieter Hallervorden, Frank Elstner und jetzt Guido Cantz. Am 9. September um 20.15 Uhr wird die am Bodensee aufgezeichnete Sendung in der ARD ausgestrahlt.