Überlingen Verkaufsoffen: 140 Geschäfte beim Überlinger Frühling geöffnet

Unter dem Motto Überlinger Frühling haben rund 140 Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag am 26. März von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Informieren können sich die Besucher auch zum Thema Elektromobilität. Autohäuser zeigen neue Modelle. Für die Kinder wird ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm organisiert.

Überlingen – Sind neue Saisonartikel und Kollektionen zur Frühlings- und Sommerzeit gefragt? Entspannt durch die Geschäfte bummeln und anschließend im Kreise der Familie oder mit Freunden einen Kaffee oder ein Viertele genießen? Dazu haben die Bürger am morgigen Sonntag, 26. März, die Gelegenheit. Von 13 bis 18 Uhr findet der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt, organisiert vom Wirtschaftsverbund Überlingen unter dem Motto Überlinger Frühling. Rund 140 Geschäfte in der Innenstadt, aber auch teilweise im La-Piazza-Einkaufcenter und im Bommer-Center in Nußdorf, werden die neuesten Trends der Frühlings- und Sommersaison und zahlreiche Sonderaktionen zeigen. Eingebunden sind neben den Einkaufsstraßen auch die attraktiven Plätze der Stadt: Auf Hofstatt, Landungsplatz und Münsterplatz wird es einige Neuheiten geben. Sofern das Wetter mitspielt, dürfte wie schon in den Vorjahren eine Menge Betrieb herrschen.

Überlinger Autohäuser präsentieren auf dem Landungsplatz und in der Franziskanerstraße ihre neuen Modelle. Auf der Hofstatt gibt es Gastronomiestände und die Besucher können sich informieren. Gezeigt werden elektrische Mobile aller Art – vom Elektrofahrrad bis zum Elektroauto. Das Stadtwerk am See informiert über sein Förderprogramm Elektro-Mobilität.

Die jüngsten Gäste können sich an mehreren Plätzen austoben: Mitmachaktionen bietet das Kreativhaus Applaus auf dem Münsterplatz, auch Ponyreiten wird hier angeboten. Die Tanzschule Päsler ist auf der Hofstatt für eine abwechslungsreiche Kinderbetreuung zuständig.

Die Innenstadt ist wie üblich beim verkaufsoffenen Sonntag für den Verkehr gesperrt: Davon betroffen sind neben der Münsterstraße auch die Franziskaner-, die Christoph- und die Marktstraße. Parkmöglichkeiten gibt es an jeder Einfahrt zur Kernstadt in den Parkhäusern: Das Parkhaus West (299 Stellplätze) aus Richtung Sipplingen/Bodensee-Therme kommend, das Parkhaus Post (152 Stellplätze) aus Richtung Nußdorf kommend und das Parkhaus Stadtmitte (373 Stellplätze) für alle, die von der Bundesstraße 31 nach Überlingen fahren. Geparkt werden kann auch am Parkplatz Bahnhof Therme, beim zentralen Omnibusbahnhof sowie am Schulzentrum. Vom P+R-Parkplatz Krankenhaus verkehrt der Stadtbus der Linie 4 im 15-Minuten-Takt in die Innenstadt. Von der anderen Seeseite ist die Stadt mit dem Pendelschiff Wallhausen-Überlingen stündlich zu erreichen.