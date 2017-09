Überlingen Verdruss über Nein zur Ferienbetreuung

Die Stadt lehnt den Antrag des blinden Adriano auf Ferienbetreuung ab. Grund: Der Inklusionsbedarf ist kurzfristig nicht lösbar. Die Grundschüler haben keine Berührungsängste: Sie spielen mit dem behinderten Jungen und helfen ihm.

Überlingen – "Adriano ist eigentlich ein ganz normaler Junge", sagt Mutter Heike Tango. Der Siebenjährige fährt Fahrrad und Inlineskater – "wenn man schnell genug hinterher kommt", wie sie noch ergänzt. Er liest viel, er kennt alle Lieder von Helene Fischer auswendig, er fährt am liebsten Achterbahn, spielt Fußball, geht gern im See schwimmen, klettert auf dem Spielplatz auf dem Klettergerüst, sieht gern Autoshows im Fernsehen, in der Schule ist er der Klassenbeste, Adriano wird viersprachig erzogen, später will er Fachanwalt für Scheidungsrecht werden, auch dass weiß er schon. Und seine Lieblingsfarbe ist grün.

Adriano ist blind.

Adriano spielt auch Tennis. Beim Kids-Day bei den Überlingen Open vorletzten Freitag spielte er gegen die Tennisprofis Peter Torebko und Louis Wessels. Das war ein besonderes Erlebnis für Adriano, auf das hatte er sich kurzfristig vorbereitet und dafür trainiert, wie er selber sagt. Denn dass er überhaupt bei den Überlingen Open Kids-Days mitspielte, war so gar nicht geplant. Eigentlich sollte Adriano seit Ende August bei der Ferienbetreuung sein, die von der Stadt Überlingen organisiert wird. "Sechs Wochen Sommerferien haben die Kinder, so viel Jahresurlaub haben wir gar nicht", erklärt Heike Tango, warum die Ferienbetreuung nicht nur für sie so wichtig ist. "Wir als Eltern brauchen hier Hilfe."

Am 29. Juni erschien der Hinweis auf die städtische Ferienbetreuung im Amtsblatt. "Ich habe ihn sofort angemeldet", berichtet Heike Tango. Ihr Mann Leonardo ergänzt: "Wir haben extra gewollt, dass er mit normalen Kindern zusammen kommt." Adriano ist auch sonst mit normalen Kindern zusammen, er besucht eine ganz normale Grundschule. Und normale Kinder sind die größte Hilfe, die Adriano bekommen kann, wie Heike Tango erklärt: "Beim Spielen integrieren ihn die anderen Kinder sofort, helfen ihm, spielen mit ihm, nehmen auf ihn Rücksicht." Für die erste Ferienwoche hat sie Adriano bei der Ferienbetreuung seiner Schule untergebracht, "die haben ihn problemlos aufgenommen".

Die Stadt Überlingen hat Adrianos Anmeldung für die Ferienbetreuung dagegen abgelehnt. "Der Aufnahme von Kindern mit Inklusionsbedarf geht ein längerer intensiver Klärungs- und Abstimmungsprozess voraus, damit das ideale Angebot für das Kind gefunden wird", erklärt der städtische Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger. Dabei werden unter anderem die Anforderungen an die Örtlichkeit sowie die personellen Betreuungsbedarfe inklusive der erforderlichen Qualifikation festgestellt. Und das konnte in der Kürze der Zeit nicht erfolgen, so die Antwort der Stadt auf die Frage, warum Adriano abgelehnt wurde. Das waren "in der Kürze der Zeit nicht zu lösenden Herausforderungen".

Adriano sei ein normaler Junge, betone Mutter Heike immer wieder. "Der findet sich zurecht. Man muss ihm am Anfang den Raum oder den Spielplatz einmal zeigen, damit er sich orientieren kann, der geht alleine aufs Klo und kann alleine essen." Er muss halt nur einmal gezeigt bekommen, wo das Klo ist und wo sein Essplatz ist, wo die Rutsche ist, wo die Spielsachen. "Und das kann jeder", sagt seine Mutter. "Ich bin auch alleine und habe keine Schule besucht und habe keine besondere Qualifikation für die Erziehung von einem blinden Kind."

Auf Nachfrage hat die Stadt bestätigt, dass die Mutter "die Fähigkeiten und Einschränkungen des Kindes dargestellt hat".

Die Eltern hätten sogar einen Betreuer (Eingliederungshilfe) für die Zeit der Ferienbetreuung für Adriano beantragt. "Der ist in der Ferienzeit kostenpflichtig für uns", wie Vater Leonardo erklärt, aber "das ist letztlich immer noch billiger als unbezahlten Urlaub nehmen zu müssen".

"Es gab bisher noch keine Anmeldungen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen", so der städtische Pressesprecher. "Allgemeine Kriterien für die Teilnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sind daher noch nicht definiert." Gleichzeitig verweist er auf den städtischen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung, der "an allen öffentlichen Planungen beteiligt wird, um die Belange von Menschen mit Handicap berücksichtigen zu können".

Offenbar aber nicht an der Planung der Ferienbetreuung. Es ist nicht das erste Mal, dass Adriano auf Grund seines Handicaps abgewiesen wird. Das macht Mutter Heike besonders traurig. "Ich könnt' heulen", sagt sie. "Wenn er doch alles kann, warum kann er dann nicht in die städtische Ferienbetreuung?" Genau aus solchen Erfahrungen schöpft sie Kraft und Mut: "Uns ist wichtig, dass andere Eltern auch Hilfe für Kinder mit Handicap erhalten."

Als erste Reaktion will die Stadt noch in diesem Jahr in den Klärungs- und Abstimmungsprozess mit der Familie einzusteigen, um die Möglichkeit einer Teilnahme des Kindes an der Ferienbetreuung 2018 auszuloten, so der Pressesprecher.

Dieses Jahr haben die Eltern letztlich doch unbezahlten Sonderurlaub nehmen müssen.

UN-Konvention

Zehn Prozent der Menschheit oder etwa 650 Millionen Menschen leben mit einer Behinderung. Da deren Menschenrechte am meisten gefährdet sind, wurde 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – kurz die UN-Behindertenrechtskonvention – verabschiedet. Sie wurde mittlerweile von 167 Staaten und der EU ratifiziert. Die Grundsätze der Konvention sind die individuelle Autonomie, die Nichtdiskriminierung, die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft, die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen, die Chancengleichheit, die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.