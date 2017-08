Überlingen Verdeckte Messungen in der Franziskanerstraße

Die Tempo-20-Zone in der Innenstadt wird zum Leidwesen vieler Anwohner nur von wenigen Autofahrern beachtet. Tempo 30 scheint die Regel zu sein. Der Gemeindevollzugsdienst sucht nach geeigneten Standorten zum Aufstellen der Messanlage.

Überlingen – „Das bringt doch alles nichts“, sagt Christiane Reinhardt: „Ob auf dem Schild 30 oder 20 steht, interessiert hier keinen. Die rasen wie die Bekloppten.“ Sie ist nicht die einzige Anwohnerin der Altstadt, die sich über die Raserei beschwert, fast jeder dort kann etwas dazu sagen. „Wenn frei ist, wird gerast“, weiß auch Sängerin Philadelphia zu berichten. Sie hat ihren Laden in der Jakob-Kessenring-Straße.

Letztes Jahr hatten sich Anwohner schon gewundert, ob die Singener Tuning-Szene sich nach Überlingen verlagert hat. „Erkenntnisse hierüber haben wir nicht“, erklärte Markus Sauter vom Polizeipräsidium Konstanz damals. Dass sich aber Anwohner überhaupt darüber wunderten, zeigt aber, dass sich in der Altstadt nicht alle Autofahrer an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Tagsüber sei das Problem weniger akut, da stehen zu viel Lieferanten herum oder es staut sich der Verkehr ohnehin und zwingt zum Langsamfahren, so die Beobachtungen der Anwohner. Aber nachts, wenn frei ist, da interessiere sich niemand für das Tempolimit.

Nach der Reduzierung des Tempos von 30 auf 20 Stundenkilometer hatte die Stadt erstmalig Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt. Seit Mai 2016 kommentieren Smileys die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, zudem zeigen die Messgeräte die aktuelle Geschwindigkeit an. In der Franziskanerstraße war seitdem vier Mal die Anzeige in Betrieb, in der Christophstraße zwei Mal und in der Hafenstraße drei Mal.

Die Smileys erinnern die Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit. Doch gleichzeitig zeichnen die Geräte auch das Fahrverhalten eines jeden einzelnen Verkehrsteilnehmers auf. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, etwa auf den V85-Wert – gemeint ist jene Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht überschritten wird, wie aus dem Pressereferat der Stadt Überlingen zu erfahren war.

Der V85-Wert war in der Franziskanerstraße mit 23 km/h bei der ersten Messung im Mai 2016 noch am besten. Doch nach nur einer Woche Betrieb haben die Smileys offenbar die verkehrsberuhigende Wirkung wieder verloren. Der V85-Wert pendelte sich von da an bei 30 km/h ein. Auch im Januar 2017 lag er unverändert bei 30 km/h.

Zusätzlich erfolgen nach Auskunft der Stadt auch verdeckte Geschwindigkeitsmessungen, die von keinem Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden. Ein unscheinbarer, an einem Verkehrszeichen angebrachter kleiner grauer Kasten erfasst die Geschwindigkeit eines jeden Verkehrsteilnehmers. Es geht dabei um das „tatsächliche Fahrverhalten“, wie das Pressereferat der Stadt ausführt.

Im Zeitraum vom 24. Januar bis 7. Februar erfolgte eine solche verdeckte Geschwindigkeitsmessung in der Franziskanerstraße. Mit 33 km/h lag der V85-Wert der verdeckten Messung sogar noch um zehn Prozent über dem V85-Wert der offenen Messung mit den Smileys.

In der Franziskanerstraße machte der Gemeindevollzugsdienst dieses Jahr sechs Geschwindigkeitsmessungen. Gemessen wurde dabei stets tagsüber und nur an Werktagen. Das Messgerät stand jeweils an der bekannten Stelle an der Franziskanerkirche.

In der Hafenstraße stand vor der Schikane drei Mal ein Smiley und hat die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer aufgezeichnet. Hier lag der V85-Wert mit 23 km/h im Juli 2017 deutlich niedriger, was auch an den vielen Radfahrern und Inlinern gelegen haben könnte. Doch weder in der Christophstraße noch in der Jakob-Kessenring-Straße gab es Messungen. Gerade dort wird aber viel zu schnell gefahren: Die Straßen sind gut einsehbar und gradlinig.

„Auch in der Christophstraße, Jakob-Kessenring-Straße und Hafenstraße sollen Messungen erfolgen. Hier werden derzeit durch den Gemeindevollzugsdienst einzelne Standorte zur Aufstellung der Messanlage geprüft“, teilt die städtische Pressestelle mit. Doch die Ankündigung wird langfristig wohl zu keiner Veränderung führen. Denn die Stadt schränkt ihre Aussage gleich wieder ein: „Aufgrund der engen örtlichen Gegebenheiten wurden bisher keine geeigneten Standorte gefunden, da an die Aufstellung der Messanlage spezielle Anforderungen gestellt sind, um eine rechtssichere Geschwindigkeitsmessung durchführen zu können.“

Keine Temposchwellen

Um die Geschwindigkeit in der Altstadt zu reduzieren, hatte der Ausschuss für Umwelt und Verkehr Anfang des Jahres über den Einbau von Tempohemmschwellen diskutiert. Im Januar hatte das Bauamt eine Abfuhr bekommen, nachdem es auf Wunsch der Gremiums Asphaltschwellen geplant und skizziert hatte, die den Verkehr in der Innenstadt auf die geforderten 20 Stundenkilometer abbremsen sollten. Die aufwendige Konstruktion gefiel allerdings nicht, stattdessen favorisierten einige Gemeinderäte damals die sogenannten Berliner Kissen – zwei getrennte Kunststoffschwellen auf jeder Fahrbahn – als künstliche Bremsen. Allerdings stellten die Räte in einer weiteren Sitzung Nachteile für Winterdienst, Radfahrer und bei den Fastnachtsumzügen fest. Es gebe dringenden Handlungsbedarf, aber die Maßnahmen müssten funktional für Radler und auch optisch altstadtgerecht sein. Diese Anforderungen erfüllten die Berliner Kissen nicht, war sich das Gremium einig. Auch OB Zeitler meinte, für die Übergänge in der Franziskanerstraße müssten dauerhafte und attraktive Lösungen gefunden werden.