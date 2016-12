Überlingen Verbindungsstraße zwischen B31 und L200a wird nach 15 Jahren weitergebaut

Im Zuge des Ausbaus der B 31 neu wird auch der Plan der Straße "Zur Weierhalde" wieder aktuell. Vorgesehen ist ein Kreisverkehr, der den Burgberg mit dem Gewerbegebiet und dem neuen Stadtring verbinden soll.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es ist eine gefährliche Situation, die für viele Bewohner des Burgbergs aber längst zum Alltag geworden ist. Um im nahegelegenen Einkaufszentrum "La Piazza" einzukaufen, nehmen viele den direkten Weg – und der führt mitten über die B 31-Auffahrt. Das soll sich nun ändern. Abhilfe soll der Ausbau der Verbindungsstraße "Zur Weiherhalde" zwischen der B 31 alt und der L 200a schaffen, entlang derer auch ein Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 Meter entstehen und damit eine sichere Verbindung vom Burgberg zum Einkaufszentrum entstehen soll. "Fußgänger und Radfahrer haben durch den Ausbau einen ganz großen Vorteil", sagte Rolf Geiger, Grünflächenamtsleiter der Stadt, in einer Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan im Rathaussaal.

Dass die Verbindungsstraße kommen wird, ist kein neuer Beschluss. Bereits in den 1990er Jahren erhielt die Stadt Überlingen ein Zuschuss für den Bau der Trasse. Der erste Bauabschnitt der Weierhalde zwischen Abigstraße und L 200a wurde schon 2001 fertiggestellt. Seitdem wird die Straße, die vom Kreisel beim Hochregallager der Firma Allweier vorbei an McDonald's und Tankstelle ins Gewerbegebiet führt, nur sehr spärlich genutzt. "Wir konnten den zweiten Abschnitt nicht realisieren ohne den Ausbau der B 31 neu, die ein verknüpfendes Element darstellt", erklärt Helmut Köberlein, Leiter des städtischen Hoch- und Tiefbauamts. Andere Überlegungen, die zwischenzeitlich angestellt worden seien, seien an der Verkehrsbelastung der B 31 gescheitert.

Im Zuge des Ausbaus der B 31 neu werden nun auch wieder die Pläne für die Weierhalde aktuell. Geplant ist ein Kreisverkehr, der den Burgberg und das Gewerbegebiet, beziehungsweise die L 200a mit der alten Bundesstraße 30 verbindet, die nach Fertigstellung der B 31 neu als sogenannter "Stadtring" fungieren soll. Hierfür muss die Brücke, die derzeit über die Bundesstraßenabzweigung führt, weichen. Das "Schlupfloch" (Köberlein), also die schmale Straße vorbei an der Kleingartenanlage, die im Moment noch viele Bewohner des Burgbergs als direkten Weg von der B 31 zu ihrem Wohnort nutzen, wird nicht mehr an die Bundesstraße angeschlossen.

Trotz der besseren Anbindung an das Gewerbegebiet und die B 31 fürchten einige Anwohner auch Nachteile durch die neue Verkehrsführung – insbesondere in Sachen Verkehrsaufkommen und Lärmbelastung. Die Stadtverwaltung versucht zu beruhigen: Ziel des Ausbaus der B 31 neu sei es, den Verkehr möglichst breit zu verteilen, erklärt Baubürgermeister Matthias Längin – auch wenn er zugeben muss, dass das Verkehrsaufkommen am Burgberg während der Bauzeit ansteigen könnte. "Es wird sich zeitweise nicht vermeiden lassen, dass die Ortskundigen den schnellsten Weg nehmen." Nach der Fertigstellung von Kreisverkehr und Verbindungsstraße würde die Situation aber deutlich entlastet.

Dasselbe gelte für Lärmbelästigung. "Der Kreisverkehr ist nicht nur ein Verbindungselement, sondern auch ein Instrument, die Geschwindigkeit zu reduzieren", erklärt Helmut Köberlein. Dies führe zu einer geringeren Lärmbelastung. Zudem werde die B 31 neu tiefer verlaufen als die bisherige Bundesstraße, auch das sorge für weniger Lärmimmission. Zusätzlich sollen Erdwälle für Schallschutz sorgen. "Das Gesamtergebnis verbessert sich deutlich", sagt Sara Köhler vom beauftragten Ingenieurbüro Langenbach.

Bis dahin müssen sich Anwohner und Autofahrer aber noch gedulden. Zwar stünde die genaue Bauphase noch nicht fest, so Längin. Aber: "Ziel ist es, Ende 2019 fertig zu werden." Bis dahin ist mit deutlichen Einschränkungen zu rechnen, schließlich wird es aufgrund des Abrisses der Autobrücke während der Bauarbeiten eine Vollsperrung geben – auch für Fußgänger und Radfahrer. Auch so lässt sich die gefährliche Situation der Straßenquerung vorerst entschärfen.

Das weitere Verfahren

Die Informationsveranstaltung war bereits Teil des Bebauungsplanverfahrens und diente als "Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit". Bis Mitte Januar können Bürger noch ihre Stellungnahmen, Wünsche und Bedenken zum Planentwurf abgeben. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) läuft noch bis zum 5. Januar. Ehe der Bau des Kreisverkehrs und der Verbindungsstraße starten kann, müssen die eingegangen Stellungnahmen abgewägt und weitere Beschlüsse gefasst werden. Auch wenn noch kein konkreter Zeitraum für die Bauphase feststeht, ist ein Baubeginn noch 2017 vorgesehen. Bis Ende 2019 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. (mde)