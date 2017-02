Überlingen Veranstaltungskalender soll Terminkollisionen in Überlingen vermeiden

In Überlingen ist kulturell viel geboten, vor allem im Bereich Musik. Immer wieder machen sich Spielstätten gegenseitig durch Terminüberschneidungen Konkurrenz. Das soll jetzt anders werden: Die Kultur und Touristik führt einen Veranstaltungskalender, in den allen Termine eingetragen werden, die die Veranstalter melden.

Egal ob Finest Bluesrock, Jazz, Funk and Soul, Salsa oder einfach Rock und Pop – Überlingens Musikszene ist reichhaltig und bunt. Und vor allen Dingen auch gut besetzt mit Lokalgrößen wie der mitreißenden Agathe Paglia Band, dem smarten Benjamin und seinen Friends oder der genialen Sängerin Philadelphia. Oder der virtuosen Dirty River Jazz Band, um einige zu nennen.

Alle genannten Formationen sind in den vergangenen Monaten in Überlingen aufgetreten. Die Nachfrage nach Spielstätten ist groß. Beliebt sind das Restaurant Krone, das Café La Vita, das Hotel Ochsen, die Rampe in Nußdorf, das Küb, Anusch's Pub oder die Kunstakademie.

"Wir spielen gern in Überlingen", erklärt Benjamin Trench, der Frontmann von Benjamin and Friends: "Das ist ein tolles Publikum, wir haben viele Freunde hier." Und er ist begeistert von den musikalischen Ressourcen in Überlingen, denn jedes Mal treten er und seine Band in neuer Besetzung auf. Seine Friends sind Überlinger Sängerinnen und Sänger, denen er die Chance gibt, mal mit einer professionellen Band aufzutreten. "Wir alle sind eine Bereicherung für Überlingen."

Dennoch stimmt Benjamin Trench auch kritische Töne an: "Die Unterstützung ist eher schlecht." Damit meint er die Veranstalter, die kaum oder gar keine Werbung machten. "Für die Qualität der Show ist das nicht profitabel", denn ohne Werbung kommen wenig Zuhörer und damit rechne es sich für ihn und die Musiker nicht. Immerhin müssen diese auch die Musik- und Lichtanlage irgendwie finanzieren. "In Ravensburg oder in Uhldingen legen die sich richtig ins Zeug", hat Trench die Erfahrung gemacht. Hier in Überlingen seien seine Erfahrung eher schlecht.

Beim jüngsten Auftritt am 26. Januar in der Krone war die Stimmung zwar gut, ebenso wie das Konzert. Aber es waren wenig Leute da. Das allerdings hatte noch einen anderen Grund: Am selben Abend fanden in Überlingen zwei weitere Konzerte statt. In der Rampe in Nußdorf trat das Duo Cordula Hermenau und Ralf Vosseler auf, im La Vita spielte das Cajon-Trio.

"Das ist stupid", kritisiert Benjamin Trench: "Ich spiele immer am letzten Donnerstag im Monat, und dann kommen die anderen mit Konkurrenzveranstaltungen." Letztlich hätten sich die jeweiligen Veranstaltungen selbst das Publikum weggenommen.

Astrid Manner von der Kur und Touristik Überlingen ist zuständig für den Veranstaltungskalender und verweist darauf, dass sie keinen Einfluss auf die Termine der Veranstaltung hat. "Das macht der Veranstalter mit den Künstlern selber aus." Sie erklärt: "Wir führen eine Liste mit allen gemeldeten Veranstaltungen." Für den 26. Januar sei nur eine einzige Musikveranstaltung gemeldet gewesen: die in der Rampe in Nußdorf.

Astrid Manner weist darauf hin: "Jeder Künstler oder Veranstalter kann uns seine Veranstaltung melden." Diese wird dann mit Text und Bild im Veranstaltungskalender der Kur und Touristik eingetragen. Damit ist die Veranstaltung im Internet aufrufbar. So kann jeder sehen, ob an diesem Tag schon ein Konzert stattfindet. Die Planung wird erleichtert. Sämtliche Konzerte 2017 der Dirty River Jazz Band stehen bereits in diesem Veranstaltungskalender. An diesem Tag wäre es demnach nicht sinnvoll, ein weiteres Jazzkonzert anzusetzen.

Die Hinweise der Veranstalter haben noch einen weiteren Vorteil, wie Astrid Manner erklärt: "Ereignisse, die bis zum Ersten des Vormonats gemeldet wurden, können wir auch im monatlichen Veranstaltungskalender und im Amtsblatt Hallo Ü abdrucken." Das sei zusätzliche Werbung. Und die koste nichts, außer einem kleinen Zeitaufwand.

Benjamin Trench jedenfalls ist begeistert von der Idee des gemeinsamen Veranstaltungskalenders: Mit dem will er in Zukunft seine Auftritte optimieren und er hofft auf die Mitarbeit der anderen. "Es hilft uns allen."

Musik in Überlingen

Es gibt feste Termine, wie beispielsweise die Jazz-Jam-Session im Ochsen, die jeden zweiten Freitag im Monat stattfindet. Oder der Auftritt von Benjamin and Friends in der Krone, der jeden letzten Donnerstag im Monat über die Bühne geht. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Konzerte, die in Zukunft im Veranstaltungskalender der Kur und Touristik angekündigt werden.

Informationen im Internet: www.ueberlingen-bodensee.de/Veranstaltungen