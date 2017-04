Überlingen Vegetation legt Vodafone-Netz bei Überlingen lahm

Weil die Richtantenne in Wallhausen zugewachsen ist, sind Telefon- und Internetverbindung von Vodafon-Kunden in Überlingen seit Montag gestört. Bis zur Lösung des Problems kann es noch ein paar Tage dauern.

Daniel Lindner hat zur Zeit viel zu tun: "Hier ist fünf Mal so viel los wie sonst." Aber richtig erfreut ist der Manager des Vodafone-Ladens in der Münsterstraße über den Kundenansturm nicht: "Die sind alle nur wegen der Störung da." Seit Montag blockiert eine Störung das Vodafone-Mobilfunknetz. Kein Dienst, kein Netz, keine Verbindung: Es betrifft nur die Telefonverbindungen und das Internet, das über die Mobilfunkverbindung läuft. "Das hat es noch nie gegeben" sagt er etwas konsterniert, und bittet um Entschuldigung: "Ich habe da keinen Einfluss."

Bei Vodafone in Düsseldorf weiß man mehr: "Die Technik funktioniert einwandfrei, wir haben keine technische Störung", sagt Volker Petendorf, Chef vom Dienst bei Vodafone. Und dann erklärt er Erstaunliches: "Es liegt am Frühling, es liegt an der Vegetation." Und es liegt an der Richtfunkantenne gegenüber von Überlingen, in Wallhausen.

Petendorf erklärt, dass es in Überlingen drei Vodafone-Basisstationen gibt, die die Gespräche und Internetverbindungen von mobilen Geräten aufnehmen und weiterleiten. Diese Verbindungen werden per Richtfunk direkt nach Wallhausen geleitet und von dort ins allgemeine Internet- und Telefonnetz eingespeist. Und diese Richtfunkantenne in Wallhausen ist nun von der Vegetation zugewachsen und somit von Überlingen nicht mehr erreichbar. Also wirklich keine technische, sondern eine eher natürliche Störung.

Techniker seien seit Montag im Einsatz und würden versuchen, das Problem zu beheben, erklärt Petendorf. "Aber wir können keine Bäume fällen." Sie würden versuchen, eine neue Antenne aufzubauen und stünden zudem auch mit der Telekom in Verhandlungen: Die betreibt die große Richtfunkantenne in Wallhausen, die rechts oberhalb von Wallhausen auch von Überlingen aus zu sehen ist.

Die Telekom hat aktuell nun Vodafone die Benutzung der Antenne zugesagt. Am Dienstag 18. April wird die zugewachsene Vodafone-Antenne versetzt, ab Mittwoch, spätestens Donnerstag nächster Woche wird die aktuelle Einschränkung behoben sein, so Petendorf. Er bittet alle Nutzer um Entschuldigung und verweist darauf, dass Notrufe trotz der Einschränkung abgesetzt werden können.