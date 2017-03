Überlingen Ute Orth übernimmt Organisation des Überlinger Frühstückstreffens

Doris Dieterle gibt nach neun Jahren die Planung des Frauenfrühstücks ab. Die Suche nach einer Nachfolgerin war nicht einfach. Bis zu jenem Tag, als ein Anruf kam, der alles änderte.

Das Wunder kam Ende November – in Gestalt von Ute Orth: Doris Dieterle, die seit neun Jahren die Koordination des Überlinger Frühstückstreffens für Frauen innehat, hatte sich im Juni letzten Jahres schweren Herzens entschieden, ihr Amt abzugeben. Berufliche und gesundheitliche Gründe machten die Entscheidung nötig. "Ich wusste damals aber noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe ja eigentlich schon die letzten beiden Jahre nach einem Nachfolger gesucht und mir überall Absagen geholt. Also war ich ziemlich mutlos. Hätte ich niemanden gefunden, hätte es das Frühstückstreffen nicht mehr geben können."

Doris Dieterle erinnert sich noch genau an diese Situation: "Mein Mitarbeiterkreis und ich haben gebetet und auf ein Wunder gehofft." Dann fand im November 2016 ein Frühstückstreffen statt. "Und da war eine Besucherin dabei, die schon lange nicht mehr gekommen war, weil sie 2008 nach München gezogen war. Inzwischen wohnt sie wieder hier: Ute Orth." Doris Dieterle hatte das Gefühl, dass diese sich hervorragend als ihre Nachfolgerin eignen würde und entschied sich, die Frau nach Weihnachten zu kontaktieren und sie zu fragen. Die freute sich über den Anruf, wollte drüber nachdenken und sich im Januar wieder melden. Und dann kam der Rückruf und mit ihm die Zusage. "Mich hat es so was von umgehauen. Ich habe mich hingehockt und hab geheult vor Glück", sagt Doris Dieterle. Dann ging alles relativ schnell: In die Organisation für das nächste Frühstückstreffen am 18. März war Ute Orth schon eingebunden, auch Doris Dieterle hat hierfür noch viel organisiert. "Das Treffen im März hätte auf jeden Fall noch stattgefunden, aber wenn wir Ute Orth nicht gefunden hätten, wäre es das letzte gewesen", sagt sie.

"Ich bin wirklich niemand, der etwas hinschmeißt, aber es war auch klar, dass ich aufhören muss. Ich hätte gesagt: Noch die eine Veranstaltung und dann verabschieden wir uns gepflegt." Im Team will Doris Dieterle aber nach wie vor mitarbeiten: "Hinter dem Frühstückstreffen als solchem stehe ich nach wie vor, das Beste ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Frauen aus den verschiedenen Kirchengemeinden, das ist gelebte Ökumene."

Die Organisation eines Frühstückstreffens beginnt schon ein Jahr im Voraus. Der Kursaal muss angemietet und eine Referentin gefunden werden. "Man muss ein bisschen eine Weitsicht haben, damit auch die Themen passen", sagt Doris Dieterle. "Und dann rückt das Treffen näher, dann müssen die Mitarbeiter organisiert werden." Ziel sei, dass an jedem der Tische, an denen die Frauen frühstücken, eine Mitarbeiterin sitzt, die die Gäste individuell betreut. Kaffee nachschenken, zuhören. Doch bevor es soweit ist, wird erst die Deko für die Tische gebastelt. Hier hat Petra Waldbüßer den Hut auf. "Sie denkt sich die Deko aus, macht eine Vorlage und dann wird gemeinsam gebastelt." Am Abend vor dem Treffem decken die Frauen gemeinsam ein, das Frühstück kommt am Morgen vom Bad-Hotel.

Wenn Doris Dieterle an ihre Zeit als Koordinatorin des Frühstückstreffens zurückdenkt, kommen viele Erinnerungen hoch. An die Helfertreffen immer eine Viertelstunde vor dem Frühstückstreffen, bei dem die Frauen gemeinsam singen und beten. "Wir leben in einer Zeit, in der man lernen muss, wieder mit seinem Glauben zu leben und auch darüber zu sprechen – öffentlich", sagt Doris Dieterle nachdenklich. "Es ist eine Zeit, in der wir Farbe bekennen müssen. Nur so können wir uns doch gegenseitig erkennen." Das und die Gemeinschaft sei auch der Grund, warum das Frauentreffen so beliebt ist, ist sich Doris Dieterle sicher. "Die Frauen erleben bei den Treffen extrem viel Wertschätzung, und zwar unabhängig von Herkunft oder Hintergrund oder gesellschaftlicher Stellung. Für mich ist das das Wichtigste: dem Gegenüber die Wertschätzung geben, die er von Gott bekommen hat."

Das Frühstückstreffen

Das Frühstückstreffen für Frauen wird von Mitgliedern verschiedener Kirchengemeinden veranstaltet. Es ist überkonfessionell. Zwei Mal im Jahr findet es statt – ein Mal im Frühjahr und ein Mal im Herbst. Gegründet wurde es 1995 auf Initiative von Ulrike Plessing, Ursula Klauser und Helen Vogler. Am 18. März 1995 schritten erstmals Überlingerinnen zum Frühstückstreffen in den Kursaal. 150 bis 200 Gäste kommen jedes Mal, sie sitzen an 25 bis 30 Tischen und werden von einem festen Stamm von Mitarbeiterinnen betreut. Außerdem gibt es ein Referat und ein Rahmenprogramm. Wer mithelfen will, kann sich bei Doris Dieterle melden. Telefonnummer: 07551 / 5941. Das nächste Frühstückstreffen findet am Samstag, 18. März um 8.45 Uhr im Kursaal statt. Referentin ist Petra Hahn-Lütjen zum Thema: Wo Wüste ist, gibt's auch Oasen. (emb)