Überlingen Ursula und Günther Schöne feiern diamantene Hochzeit

Das im Überlinger Teilort Bonndorf lebende Ehepaar ist seit 60 Jahren verheiratet. Zur diamantenen Hochzeit gratuliert auch Ministerpräsident Winfried Kretschman.

Überlingen (lf) Ursula und Günther Schöne haben im Überlinger Teilort Bonndorf das Ehejubiläum diamantene Hochzeit gefeiert – „was nur wenigen Ehepaaren vergönnt ist“, wie es in der Urkunde des Ministerpräsidenten heißt. Ortsvorsteher Dominik Schatz überbrachte die Urkunde mit den Glückwünschen der Stadt.

Vor 60 Jahren wurde das Ehepaar Schöne im nordrheinwestfälischen Marl getraut. Günther Schöne ist dort geboren und arbeitete nach seinem Schulabschluss ein Jahr in den chemischen Werken Marl-Hüls. Danach machte er eine Lehre als Elektriker im Bergbau. 15 Jahre lang war er Schichtarbeiter unter Tag. Mit dieser langen Verpflichtung war er damals von der Wehrplicht befreit. Er selbst bezeichnet sich als „Mädchen für alles“, da er von der Grubenwehr bis zur Wartung der Förderanlagen an vielen Stellen eingesetzt wurde.

Mitte der 1950er Jahre kam er zum ersten Mal an den Bodensee. Der Besuch beflügelte seinen Wunsch, sich um eine Stelle bei der Bodenseewasserversorgung zu bewerben. Die Bewerbung war 1967 erfolgreich und die nächsten 28 Jahre bis zur Rente war er auf dem Sipplinger Berg und im Seepumpwerk zuständig für die elektrischen Anlagen. Die Eheleute hatten zunächst eine Wohnung in Sipplingen, bevor sie nach Bonndorf umzogen, um dann 1974 ihr Eigenheim auf einem städtischen Grundstück mit großem Garten zu beziehen.

Ursula und Günther Schöne haben sich 1953 beim Skifahren in Reit im Winkel kennengelernt. Skifahren war überhaupt ihr Hobby, schon in der Zeit, als Günther Schöne im Sauerland bei der Marler Hütte Skiunterricht erteilte. Sehr lebhaft erinnern sich beide an die Kriegs- und Nachkriegsjahre. Ursula Schöne floh mit ihrer Familie aus ihrer schlesischen Heimat über die Tschechei nach Bayern, bevor sie in Westfalen eine neue Heimat fand. Günther Schöne gehörte als Neunjähriger zu den Kindern und Jugendlichen, die wegen der ständigen Bombardierung des Ruhrgebiets mit der Kinderlandverschickung auf einem Bauernhof in Oberbayern kamen und dort das Kriegsende erlebten. Sein Vater fand ihn nach langem Suchen und brachte ihn auf Kohlezügen in vier Tagen zurück nach Marl. Beide Jubilare sind in guter körperlicher und geistiger Verfassung und reisen gern. Hilfe, wenn nötig, können sie von ihrem Sohn Christian erwarten, der nicht weit weg wohnt und wie sein Vater in einem Elektronikerberuf arbeitet.