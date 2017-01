Überlingen-Bambergen Unterwegs im "Schimpfle-Village"

Ein Rundgang mit Jochen Schimpfle durch den Bamberger Ortskern. Fast vor jedem Haus in Bambergen steht eine Figur des Künstlers.

Für Jochen Schimpfle ist Bambergen seit nunmehr 50 Jahren zur Heimat geworden und schlendert man durch den alten Ortskern, dann begegnet man ihm auf Schritt und Tritt, besser gesagt seinen Kunstwerken. Sein eigener Vorgarten war ja schon immer Ausstellungsfläche für die teils recht monumentalen Objekte und Plastiken und derzeit finden sich fast vor jedem Haus eine Figur von Schimpfle. Lebensgroße Gestalten balancieren eine Weltkugel auf ihren Händen, eine überdimensionale Hand reckt sich gen Himmel, ein abstrakter Engel dreht sich um sich selbst, der Läufer, eine beliebte Figur bei Schimpfle, rennt mosaikbestückt davon, drei Köpfe bewegen sich in wechselnder Kommunikation auf Drehplatten, ein gewaltiger Regenbogen markiert das Haus des Ortsvorstehers Siegfried Weber, große, blaue Kegel gruppieren sich in einem Vorgarten, wie vom Himmel gefallene Bruchstücke eines Raumschiffes.

Außer bei Siegried Weber, der den Regenbogen seiner Frau zum Geburtstag geschenkt hat, sind die anderen Objekte meist Leihgaben. "Es ist wunderbar, wie die Figuren unseren Garten wieder lebendig machen, jetzt, da unsere Oma gestorben ist und alles brach lag", sagt Claudia Kohler begeistert. Bambergen ist "Schimpfle-Village", ein großes Freilichtmuseum mit Figuren des Bildhauers, dessen Arbeiten seit Jahren weit über Überlingen hinaus bekannt sind. Wie vor dem Helios-Spital in Überlingen stehen bei mehreren Krankenhäusern in Deutschland seine oft monumentalen Objekte, meist eine Kombination aus Metall und Keramik, farbig akzentuiert und oft in sich beweglich. Auf diesen kinetischen Aspekt legt Schimpfle großen Wert, geben sie seinen Objekten doch eine außerordentliche Veränderbarkeit und bilden immer wieder eine neue Einheit.

In einem langen Künstlerleben hat er gelernt, dass alles im Fluss bleiben muss, dass alles Leben ein dynamischer Prozess ist und das spiegeln seine lebensfrohen, teils recht humorvollen Arbeiten wider. Schimpfle konnte immer von seiner Kunst leben, was heute nicht selbstverständlich ist, selbst wenn man gute Kunst macht. Seine Objekte stehen nicht nur in vielen deutschen Städten an prominenter Stelle, auch nach Chicago, Zürich, Dubai, Japan, Australien und Brasilien hat er seine Kunst exportiert. Schimpfle ist 76 Jahre alt und keineswegs müde. Betritt man sein Atelier, ist man beeindruckt von der Fülle an Material, Metallplatten, Eisenträger, Hölzer, Keramikzubehör. Unter dem Dach hat er einen Galerieraum eingerichtet. Was da nicht reinpasst, das wandert in den Vorgarten, und wie man sieht, nicht nur in den eigenen. Als gelernter Maschinenbauer und Keramiker schafft er die Synthese von Härte und Stabilität des Metalls mit der ursprünglichen Weichheit und Brüchigkeit der Keramik. Das Arbeiten mit Ton ist für ihn immer noch etwas besonders, hier kann er sich erden, Ruhe finden, wenn das Leben manchmal allzu turbulent mit ihm umgeht.



Der Künstler

Jochen Schimpfle-Andresen wurde 1940 in Wertheim geboren. Nach einer Lehre im Maschinenbau absolvierte er ein einjähriges Praktikum in der Keramikindustrie. Anschließend studierte er in Offenbach Bildhauerei. Es folgte eine Keramiklehre und anschließend arbeitete er vier Jahre lang als Werkstattleiter des Skulpteurs Klaus Schulz in Überlingen. Seit 1968 lebt er in Bambergen als freischaffender Künstler.