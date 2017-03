Überlingen Unterwasser-Unglück vor 48 Jahren: Das sagen Retter und Gerettete

Das Drama in der Tauchstation BAH II blieb 1969 zunächst unentdeckt. Mit einem leeren Kanister machten sich die Eingeschlossenen damals an der Wasseroberfläche bemerkbar. 100 Stunden sollte ihre Rettung aus 47 Meter Tiefe am Ende dauern.

100 Stunden waren 1969 Jürgen Dorschel und Bernd Hähnert in der Unterwasserstation BAH II eingeschlossen, bis sie gerettet wurden. Es war ein Konstruktionsfehler bei der permanent offenen Einstiegsluke, der am Samstagmittag des 5. Juli 1969 bei einem Tieftauchversuch im Bodensee in 20 Meter Tiefe zum Unfall führte und die 20 Tonnen schwere Station unkontrolliert auf 47 Meter Tiefe abstürzen ließ. Die Spreizbeine bohrten sich tief in den Schlick auf dem Seegrund, die zylindrische Tauchstation versank bis zur Hälfte im weichen Seeboden.

Nachdem in der gestrigen Ausgabe des SÜDKURIER ausführlich über die Parallelen zu der ebenfalls im Schlick des Sees festgesteckten Betonkugel berichtet wurde, meldeten sich zahlreiche Leser mit Fragen. "Das war damals eine Sensation", erinnert sich der Radolfzeller Taucher Herbert Muffler an das Jahr 1969 und die BAH II. 1968 wurde die Unterwasserstation der Oberhausener Firma Babcock erfolgreich in der Flensburger Förde getestet. Damals verbrachten zwei Aquanauten elf Tage in der Station. Mit der technisch verbesserten BAH II sollten im Jahr 1969 weitere Tieftauchversuche im Bodensee unternommen werden, da größere Meerestiefen in der Nord- und Ostsee schlecht zu erreichen waren.

Mitte Juni 1969 wurde die 20 Tonnen schwere Unterwasserstation nach Friedrichshafen transportiert, dort in den Bodensee gesetzt und nach Sipplingen geschleppt. Vor dem Pumphaus der Bodensee-Wasserversorgung bei Süßenmühle setzten sie die Station zunächst im flachen Wasser auf Grund und bereiteten sie für die Tieftauchversuche vor. "Wir waren ganz gespannt und sind natürlich auch mal zu der BAH II getaucht." Mufflers Tauchbuch verzeichnet am 28. Juni 1969 einen zehnminütigen Tauchgang in sechs Meter Tiefe zum Unterwasserhaus vor Sipplingen. Die Beschreibung der BAH II als Unterwasserhaus ist durchaus richtig, im Juli 1969 beschrieb der SÜDKURIER die Station als Zweizimmerwohnung: Neben zwei Fluttanks bildeten zwei Zimmer das Innenleben der Station. Im Trockenraum wurde geschlafen und gearbeitet, im Nassraum befand sich die permanent offene Einstiegsluke, so dass in der Station stets derselbe Druck herrschte wie außerhalb. Den Aquanauten fehlte es in der Station an nichts, es gab Licht, eine Dusche, ein WC, einen Tisch, ein Regal und die Heizung sorgte für die richtige Temperatur im kalten Wasser.

Dann passierte das Unglück: "Die hätten sofort aus der Station raus gemusst", erklärt Hannes Keller heute. Der Schweizer Tieftauchexperte und Pionier auf dem Gebiet war damals bei den Versuchen anwesend. An Bord des Versorgungsbootes auf dem See verfolgte er das Geschehen. Dass sich in 47 Meter Tiefe gerade ein Drama abspielte, bekamen die Verantwortlichen oben auf dem See zunächst nicht mit. Denn beim Absturz riss auch das Funkkabel und die Verständigung zum Versorgungsschiff war unterbrochen.

"Ein tiefer Luftzug hätte gereicht, dann hätten die beiden aus der Station raus gekonnt und auftauchen können." Die Rettung wäre so einfach gewesen, wie Keller es beschreibt. Aber die beiden Aquanauten in der Station konnten die Station nicht mehr verlassen: Nicht nur die Station steckte im Schlamm, auch die auf der Unterseite befindliche Einstiegsluke steckte im Schlamm, der Ausgang und damit der Fluchtweg waren versperrt. Die beiden in der Station hatten immerhin noch Glück, denn das Kabel mit der Stromversorgung blieb intakt. Die Unterwasserstation funktionierte weiterhin, obwohl sie sich durch das unkontrollierte Abtauchen zur Hälfte mit Wasser gefüllt hatte. Jürgen Dorschel und Bernd Hähnert ließen Stickstoff nachströmen und drückten so das Wasser wieder raus. "Es war ein unangenehmes Gefühl", sagte Hähnert später im Interview, "aber wir wussten, dass wir gerettet würden." Mit einem leeren Kanister, den die Eingeschlossenen aufsteigen ließen, machten sie auf ihre missliche Lage aufmerksam. Die Rettungsaktion lief an.

Doch mittlerweile stellte sich ein neues Problem ein: Die sogenannte Nullzeit war überschritten, ein sofortiges Auftauchen der beiden Eingeschlossenen war schon nicht mehr möglich. Das wäre für sie tödlich verlaufen. Der Dekompression geschuldet musste ein Aufstieg nunmehr sehr langsam erfolgen (siehe Kasten). Um ein schnelles und für die Eingeschlossenen tödliches Emporschießen der Station zu verhindern, ließ Keller damals zunächst eine knappe Tonne Gegengewichte an die Station anbringen. Taucher Herbert Muffler war einer der ersten unten an der Station. Auch er brachte Gewichte an, wie seinem Tauchbuch zu entnehmen ist. Doch er hatte noch andere Aufgaben zu erfüllen: "Wir mussten die Ösen an der Station ausmessen, damit das richtige Bergeseil befestigt werden konnte." Die Firma Babcock ließ unterdessen mit einem extra gecharterten Flugzeug die Konstruktionspläne einfliegen. Die ersten Versuche, die Station aus dem Schlamm zu ziehen, scheiterten. Sie steckte zu sehr im Schlamm fest. Erst als ein stärkerer Kran auf der Autofähre Hegau eintraf, konnte die Station einige Zentimeter angehoben werden. Damit wurde der Einstiegsschacht wieder frei. Zwei Taucher brachten nach mehr als 24 Stunden das erste Lebenszeichen von Dorschel und Hähnert an die Oberfläche: Eine handschriftliche Notiz in einem wasserdichten Plastiksack.

Der Schweizer Peter Stirnemann tauchte ebenfalls hinab: "Ich habe mit den eingeschlossenen Leuten gesprochen, die wollten raus." Er brachte medizinisches Gerät nach unten. "Für den Fall aller Fälle. Das war alles ziemlich dramatisch." Am Sonntag tauchte auch Muffler ein weiteres Mal zur Station hinab. Es war sein wohl wichtigster Tauchgang: Er brachte ein Unterwassertelefon zu den Eingeschlossenen, damit war wieder eine dauerhafte Kommunikation möglich.

"Uns geht's ausgezeichnet, warum sollte es anders sein?" Trotz der misslichen Lage klang Dorschel leicht optimistisch. Taucher brachten Wolldecken und Lebensmittel zu den Eingeschlossenen. Währenddessen wurde die Tauchstation langsam emporgezogen: Wegen der sehr langen Dekompressionszeit durfte sie alle sechs Stunden nur um zwei Meter angehoben werden. Nach drei Tagen war es geschafft. Die Station wurde im Überlinger Mantelhafen aus dem Wasser gehoben und die Eingeschlossenen konnten die Station verlassen. "Jetzt wieder mal gut essen." Das war Dorschels erster Wunsch nach der Rettung. Das taten später alle Beteiligten in Konstanz, wie sich Bergeleiter Hannes Keller erinnert: "Ich habe selten so viel Kaviar gegessen."

Dekompression

Nach längerem Aufenthalt in der Tiefe ist ein schnelles Auftauchen tödlich. Denn im Wasserdruck lagern sich Gase im Körpergewebe ein, die dann beim raschen Auftauchen Gasblasen bilden. Ein plötzliches Auftauchen ist in solch einem Fall mit dem Öffnen einer durchgeschüttelten Sprudelflasche vergleichbar. Mit einem langsamen Auftauchen wird erreicht, dass sich das Gas ohne die Bildung von Blasen aus dem Gewebe lösen kann. Bei einem zehnminütigem Aufenthalt in 70 Meter Tiefe benötigt ein Taucher schon eine Zeit von mehreren Stunden zur Dekompression.