Überlingen Unbekannter bricht in zwei Wohnungen eines Gebäudes ein

Zwei Einbrüche im gleichen Gebäude wurden der Polizei im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochmittag gemeldet. Der Täter erbeutete einen Laptop und eine Fotokamera. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamiliengebäudes im Strandweg ist ein unbekannter Täter im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag eingebrochen. In beiden Fällen öffnete er gewaltsam die Wohnungstüren, drang anschließend die Wohnungen im Obergeschoss ein und durchsuchte diese, schreibt die Polizei. Dabei erbeutete er einen Laptop und eine Fotokamera. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei prüft derzeit, ob die Einbrüche in Zusammenhang zu einem roten Kleinwagen steht, den Anwohner am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, beobachtet hatten, als sich dieser zugig vom Gebäude entfernte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen zu melden: Telefon 0 75 51/80 40.