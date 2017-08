Überlingen-Nußdorf Unbekannte zerkratzen an fünf in Überlingen-Nußdorf geparkten Autos die linke Seite

Unbekannte zerkratzen an fünf in Überlingen-Nußdorf geparkten Autos die linke Seite

Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro.

Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter gleich an fünf vor einem Mehrfamilienhaus in Nußdorf geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand jeweils die linke Fahrzeugseite zerkratzt, beschreibt die Polizei. Die Tat wurde zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonntag, 6.45 Uhr, in der Sackgasse "Zur Forelle" verübt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Revier Überlingen, Telefon 0 75 51 / 80 40.