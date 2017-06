Überlingen Unbekannte werden bei Einbruch ins Ostbad-Restaurant gestört

Scheinbar beim Durchsuchen der Gaststätte werden zwei maskierte Männer gestört und flüchten über die Terrasse in Richtung See. Es war in diesem Jahr bereits der dritte Einbruch ins Restaurant.

Drei jüngere Männer wurden am Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr auf Geräusche aus dem Restaurant im Strandbad Ost aufmerksam. Als einer der Männer durch eine offenstehende Türen in das Innere schaute und hineinrief, erkannte er, dass zwei Männer über die offenstehende Terrassentüre in Richtung See davonrannten. Einer der mit Sturmhauben maskierten Männer fuchtelte dabei mit einem Messer herum, schreibt die Polizei.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter wohl beim Durchsuchen der Örtlichkeit und beim Aufbrechen der Kasse in der Gaststätte gestört wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet.

Die Täter werden laut Polizeibericht folgendermaßen beschrieben: Beide Männer waren schlank und etwa 1,85 Meter groß und trugen schwarze Sturmhauben mit Sehschlitzen. Eine Person trug eine weiße Strickjacke und eine dunkle Hose, der zweite Täter ein schwarzes Oberteil. Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, um Informationen: Telefon 0 75 51/80 40.

Es war in diesem Jahr bereits der dritte Einbruch in das Ostbad-Restaurant. Bereits im März waren Unbekannte zwei Mal in das Gebäude eingedrungen und hatten Speisen und Getränke verzerrt.