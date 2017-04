Überlingen Unbekannte steigen ins Ostbad und ins Jugendcafé ein

Gleich zwei Einbrüche hat am Wochenende gegeben. Unbekannte sind in das Ostbad und ins Jugendcafé am Gondelhafen eingestiegen. Erst vor einer Woche war ins Ostbad eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt nun, ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gibt.

Überlingen – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag ein Fenster eingeschlagen, sind in die Gaststätte des Ostbades eingestiegen und haben dort Speisen und Getränke im Wert von rund 250 Euro verzehrt. Der am Fenster angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro, schreibt die Polizei, die ein einen weiteren ähnlichen Einbruch vermeldet.

Demnach hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende in das Jugendcafé am Gondelhafen rund 300 Euro Bargeld erbeutet. Der Unbekannte hatte ein Fenster aufgebrochen und war durch dieses anschließend in den Gastraum eingestiegen, wo er sämtliche Behältnisse durchsuchte, schildert die Polizei. Nachdem er ein weiteres Fenster gewaltsam geöffnet hatte, gelangte er in die Büroräume, die er ebenfalls durchsuchte. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Telefon 07551/8040.

Erst vor einer Woche waren Unbekannte ebenfalls in das Ostbad-Restaurant eingestiegen und hatten die dort gelagerten Getränke getrunken. Ob die drei Fälle in Zusammenhang stehen, überprüft nun die Polizei. Derzeit gebe es hierzu aber keine gesicherten Hinweise, wie dieein Polizeisprecher auf Nachfrage sagt. Er kündigt jedoch an, dass die Beamten des Polizeireviers Überlingen nun verstärkt Streifen im Bereich des Ostbads fahren werden.