Überlingen Uli Boettcher begeistert sein Publikum im Kapuziner

Uli Boettcher steht im Kapuziner mit seinem Ü50-Programm "Silberrücken im Nebel" auf der Bühne.

Überlingen (sma) Auf eine überaus humoristische Reise hat Uli Boettcher sein Publikum am Mittwochabend im Überlinger Kapuziner mitgenommen. "Silberrücken im Nebel" lautet der Titel seines neuen Ü50-Programms und die Generation über 50 war auch vollständig erschienen in der ehemaligen Kapuzinerkirche. Den 18-jährigen Jan machte Boettcher im Publikum aus, der, wie er konstatierte, ja nur als Begleitperson seine über 50-jährigen Eltern ausführte, die doch auch noch mal etwas erleben wollten. "50 ist ja bereits der kleine Bruder vom Tod", klärte Boettcher den jungen Mann auf.

Die Nacktheit, die Boettcher auf seinem Plakat zeigte, war nur ein Symbol für die nackte Wahrheit , die er verkünden wolle, erklärte der in Jeans und Hemd vollständig bekleidete Künstler seinem Publikum gleich zu Beginn. "So manche Frau hier im Saal hat vielleicht anderes erwartet, als sie das Plakat gesehen hat", so Boettcher lachend. Auf eine Reise ins Reich seiner Familie mit pubertierenden Kindern und meckernder Mutter nahm der Mittfünfziger die Gäste mit und erntete immer wieder begeisterten Applaus und viele Lacher. Sätze wie "Schmerzen sind die Panini-Sammelbildchen im Silberrückenalter" stießen auf einhelliges Verständnis. Den Nebel hinter dem Silberrücken erklärte der Künstler als wohltuende Altersweitsicht, man müsse auch nicht mehr alles so scharf sehen. "Die Natur ist da gnädig mit uns."

Ob die Romantik in seiner Ehe, "es sollte eine entsprechende App dafür geben, dann hätte die Frau die Romantik und der Mann behielt seine Würde", oder das Thema Probleme, "Frauen sind die Einzigen, die Probleme lösen können und die Einzigen, die welche haben", Frau war Thema bei Boettcher. Das alle anwesenden weiblichen Wesen damit überhaupt keine Probleme haben, liegt an Boettchers charmanter und gekonnt pointierter Art, die niemals unter die Gürtellinie zielt und alle Lachmuskeln bis auf das Äußerste fordert.

Auch die Männer waren an der Reihe, als der leidende Ü50er von seiner Vasektomie, also Sterilisation erzählte, eine Folge der Pillenunverträglichkeit seiner Frau. Alle Register zog Boettcher und malte ein trostloses Bild von der Urologiepraxis, bis zur Häme von Gattin und Arzt – und das Publikum zeigte Schadenfreude, welche ja bekanntlich die aufrichtigste Form von Mitleid ist.