Überlingen Übung der Feuerwehr im neuen Familienzentrum

Ein angenommener Brand in der Küche des neuen Familienzentrums in der Krummebergstraße diente der Feuerwehr als Szenario für eine Übung. Die engen Platzverhältnisse in der Krummebergstraße stellten eine Herausforderung dar.

Überlingen – Dichter Rauch quillt aus den oberen Fenstern des neuen Familienzentrums in der Krummebergstraße. Auch aus den Dachgauben qualmt es. Am Montagabend bemerken Passanten den Rauch und verständigen die Feuerwehr. Es handelt sich zwar um eine Übung, aber die Umstände könnten nicht wahrheitsgetreuer sein.

"Die Rauchmelder haben zuerst Alarm ausgelöst und den Brand gemeldet", erklärt Feuerwehrkommandant Heiko Ackel. Das Haus ist mit modernster Brandschutztechnik ausgestattet, elektronische Brandmeldeanlagen sind ein Teil des Brandschutzkonzeptes zur Brandfrüherkennung, führt er weiter aus. Mit der Meldung des Rauchmelders war für ihn klar, wo genau es brennt. Und es war auch klar, dass dies ein besonderer Einsatz werden würde, schließlich sind in dem historischen und gerade frisch renovierten Gebäude sowohl der Familientreff Kunkelhaus als auch der Kindergarten St. Angelus untergebracht. Es ist also davon auszugehen, dass sich Kinder in dem Gebäude befinden. Die wurden hervorragend von der Jugendfeuerwehr gespielt.

Schon die Anfahrt der Feuerwehr gestaltet sich extrem schwierig. Die breiten Fahrzeuge kommen kaum um die engen Straßenecken, teilweise müssen sie von Hand eingewiesen werden. Als der erste Löschwagen in der Krummebergstraße steht, müssen die Feuerwehrleute ihren Bauch einziehen: Zwischen ihrem Fahrzeug und der Hauswand ist kaum noch Platz. "Hier willst du nicht, dass es mal wirklich brennt", erklärt einer der Beteiligten mit Hinweis auf die engen Platzverhältnisse.

Unter Atemschutz läuft der erste Trupp der Feuerwehr die Treppen hoch, Schläuche hinter sich herziehend. Oben im Dachgeschoss angekommen stehen die Einsatzkräfte vor verschlossener Tür. "Bei einem wirklichen Einsatz ist die Glastür mit einer Axt schnell eingeschlagen", wie Ackel ausführt, doch jetzt bei der Übung bleibt die neue Tür ganz: Sie wird von innen geöffnet, von einem, der eigentlich ein verletztes Brandopfer spielen muss und auf seine Rettung warten soll. Dichter Rauch dringt durch die offene Tür, drinnen ist nichts mehr zu sehen. In Bodennähe ist die Sicht noch einigermaßen gut, daher krabbeln die Feuerwehrleute wie Kleinkinder auf allen vieren in das ihnen noch unbekannte Kindergartengebäude. Tastend suchen sie sich den Weg, öffnen Türen und finden dahinter weitere "Opfer" der Jugendfeuerwehr. Ein anderer Trupp lokalisiert in der Küche den angenommenen Brandherd.

Derweil wird in der Krummebergstraße die Drehleiter in Position gebracht. In der engen Gasse ist das gar nicht so einfach, auch hier ist wieder Millimeterarbeit gefragt. Doch bis zu den Dachgauben reicht die Drehleiter nicht, im Zweifelsfall kann sie bei der Bergung von Menschen aus dem Dachgeschoss nicht verwendet werden. Auch lassen sich einige Fenster im Dachgeschoss nicht öffnen, und auch das hat die Übung gezeigt: Hilferufe oder gar die Flucht durchs Fenster wären im Zweifelsfalle nicht möglich.

Ackel verweist bei diesen Punkten nochmals auf das besondere Brandschutzkonzept und betont, dass es im Haus zwei sichere Rettungswege gibt. Die Drehleiter zur Personenrettung im Sinne eines zweiten Rettungsweges wird daher nicht benötigt. "Wir brauchen die Drehleiter nur zur Brandbekämpfung", sagt Ackel. Und dank der modernen Brandfrüherkennung wird sehr früh Alarm ausgelöst, sodass die schnelle Flucht über die Rettungswege möglich ist. "Der Alarm geht los, bevor Sie was sehen oder riechen", erklärt Ackel, "und damit können wir schnell helfen."

Das angenommene Feuer in der Küche ist mittlerweile gelöscht, im dichten Rauch und durch Seile gesichert arbeiten sich die Feuerwehrleute weiter vor, suchen Raum für Raum ab. "War hier schon jemand?" krächzt es unter der Atemschutzmaske, sein Kollege zuckt nur mit den Schultern. Dann macht er die Tür auf. Die Toilettenräume sind so eng, dass sie mit ihrer Ausrüstung und dem Atemschutz kaum hinein passen. Dort liegt jemand regungslos auf dem Boden, spielt bewusstlos, und wird geborgen.

"Es ist wichtig, dass die Feuerwehr das neue Gebäude kennt", erklärt Feuerwehrkommandant Ackel den Zweck der Übung. Damit ist sie vorbereitet und kennt sich schon aus, wenn es einmal einen wirklichen Einsatz geben sollte. Im Anschluss gehen alle Beteiligen nochmals zur Nachbesprechung durch das Gebäude und schauen sich alle Räume an: Viele sehen sie jetzt erstmals ohne Rauch. "Wir werden das jetzt analysieren und gegebenenfalls das Konzept anpassen", sagt Heiko Ackel zum Abschluss.

Susi Fischler vom Kunkelhaus-Vorstand bekommt fast einen Schock, als die Feuerwehr ihr das Gebäude nach dem Einsatz zurückgibt. An den frisch gestrichenen weißen Wänden und am Fußboden sind überall schwarze Flecken und Streifen, die authentische Übung in dem engen Gebäude hat ihre Spuren hinterlassen. Am Ende beweist die Feuerwehr, dass sie nicht nur löschen und retten kann, sondern auch gut putzen.

Brandschutz und Evakuierung

Im neuen Familienzentrum kommt ein modernes Brandschutzkonzept zum Zuge, das sowohl auf einer Brandverhütung als auch auf einer Brand- und Rauchfrüherkennung basiert. Nach der frühen Alarmierung stehen den Flüchtenden zwei Rettungswege zur Verfügung, über die auch die Rettungskräfte sich zum Brandherd vorarbeiten können. Das Konzept ist von dem beauftragten Ingenieurbüro, der Feuerwehr und dem Baurechtsamt abgenommen worden, wie der Pressesprecher der Stadt Überlingen auf Anfrage erklärt. Im Vorfeld hatte das Brandschutzkonzept für einiges Unverständnis bei den Mitarbeitern im Kindergarten und im Familientreff gesorgt. Insbesondere Fluchttüren, die sich nur entgegen der Fluchtrichtung öffnen lassen, wurden bemängelt. "Sie entsprechen dem für das Projekt erarbeiteten Brandschutzkonzept", sagt Pressesprecher Raphael Wiedemer-Steidinger zu den Türen.