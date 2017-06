Überlingen Überlinger zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen

Ein großes Fest haben hunderte Muslime mit vielen Gästen an der DITIB-Moschee in Altbirnau gefeiert. Sie hatten alle Überlingen zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen.

Überlinger – Mehrere hundert Muslime sind zur DITIB-Moschee nach Albirnau gekommen: Es war die 27. Nacht im Ramadan, Lailat al-Qadr, die Nacht der Allmacht. In jener Nacht sind dem Propheten Mohammed durch den Erzengel Gabriel die ersten Verse des Korans offenbart worden. Es ist eines der wichtigsten Feste der Muslime.

"Das hier ist alles so schön geworden." Nesrin erinnert sich noch an den alten Standort beim jetzigen Bahnhof in Überlingen. Anfänglich hatte sie Zweifel an dem neuen Standort der Moschee, jetzt freut sie sich über die fast fertige Moschee in Altbirnau, und besonders auch über den vielen Platz dort. "Mit so vielen Menschen hätten wir in der Stadt gar nicht feiern können." Vor der neuen Moschee steht ein großes Zelt, in dem selbst die vielen Muslime und ihre Gäste gar nicht alle unterkommen, so viel sind gekommen.

Der neu gebildete und engagierte Frauenausschuss der Überlinger DITIB-Moschee hatte alle Überlinger und auch die Flüchtlinge zum gemeinschaftlichen festlichen Fastenbrechen und zur Feier der gesegneten Nacht der Allmacht eingeladen. "Wir wollen gemeinsam feiern", sagt Ismihan Atmaca, eine der engagierten Frauen: "Wir sind multikulti." Es geht ihnen um Völkerverständigung, Toleranz, Integration, Kultur und Bildung. "Wir sind normale Menschen, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Das müssen wir auf die Reihe kriegen." Jetzt sind sie jetzt einen Schritt weiter gegangen und haben die Überlinger eingeladen, gemeinsam feiern Muslime und Nichtmuslime.

Schon bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden der DITIB-Moschee gibt es Blumen und bereits viel Applaus für ihr Engagement. Das Fest begann mit unter freiem Himmel gehaltenen Predigten und Koranlesungen in türkischer und arabischer Sprache. Nach dem gemeinsamen Beten wurde das türkische Essen gereicht, doch noch war nicht 21.31 Uhr, noch war die Sonne nicht untergegangen. Erst mit dem letzten Gebet wurde ein Schluck Wasser getrunken und eine Dattel gegessen, symbolisch begann damit das Fastenbrechen und das gemeinsame große Festessen mit türkischen Speisen. Und damit auch viele interessante Gespräche mit Muslimen und Nichtmuslimen. "Es ist ein total schönes Fest mit so vielen Deutschen", schwärmt Hatice Demircan. Für die aus Friedrichshafen gekommene Islamtheologin ist das erste gemeinsame Fest der engagierten Frauen ein gelungener Auftakt. Und auch die engagierten Frauen schwärmen am Ende: "Toll, dass so viele da waren!"

Baklava gab es zum Nachtisch, auch hunderte kleine Schokoladentäfelchen haben sie mit dem Wunsch "Kadir Geceniz mübarek olsun" verziert – eine gesegnete heilige Nacht. Das gemeinsame Fastenbrechen soll nächstes Jahr noch größer gefeiert werden, mit einem extra Koch. "Der wird es schwer haben", sagt Nurten voller Lob an die Adresse des Frauenausschusses.

Schnell wurde nach dem Essen aufgeräumt, es war kein gewöhnliches Fastenbrechen. Es war Lailat al-Qadr, die heilige Nacht der Allmacht. Und die wurde traditionell im Gebet in der Moschee begangen – bis zum Morgengrauen.

DITIB

DITIB ist der Dachverband für die Koordinierung der religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten von mehr als 900 Moscheegemeinden, er wird vom staatlichen türkischen Präsidium für religiöse Angelegenheiten kontrolliert. Die an Hochschulen in der Türkei ausgebildeten Imame der DITIB sind Beamte des türkischen Staates. (dle)