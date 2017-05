Überlingen Überlinger Tafel stellt neues Kühlfahrzeug in Dienst

Der Rotary-Club Überlingen und ein Discounter haben insgesamt 27 000 Euro an die Überlinger Tafel gespendet. Durch die Spenden konnte ein neues Kühlfahrzeug angeschafft werden.

Die Überlinger Tafel in der Friedhofstraße, eine Einrichtung des Caritasverbandes, konnte sich ein neues Kühlfahrzeug leisten. Finanziert worden ist es aus Spenden des 50 Jahre alt gewordenen Überlinger Rotary-Clubs (17 000 Euro) und der Handelskette Lidl (10 000 Euro). Statt Geld für Einwegpfandflaschen zu kassieren, hatten sich deren Kunden dafür entschieden, an den Bundesverband Deutsche Tafel zu spenden. Auch ein privater Spender hat noch einen kleinen finanziellen Beitrag geleistet. „Mit dem neuen Wagen sind wir in der Lage, den Transport unserer Kühlware weiterhin optimal zu gewährleisten“, sagt Petra Demmer, neue Geschäftsführerin des Caritasverbandes.

Seit rund vier Jahren fördert der Rotary-Club die Überlinger Tafel. Bei Rotary handelt es sich um die älteste internationale Serviceclub-Organisation der Welt. In Deutschland gibt es 1054 Clubs mit mehr als 54 000 Mitgliedern, die in 15 Rotary Districte unterteilt sind. Der Überlinger Club 56 ist einer von 63 Clubs im District 1930 mit rund 60 Mitgliedern. „Angefangen haben wir mit einem Betrag von 1000 Euro zum Kauf von Lebensmitteln. Heute sind wir mit 5000 Euro im Jahr dabei“, erläutert Franz Einsiedler, rotarischer Projektbetreuer. Die Mittel stammten aus dem Sozialverein, würden auch teilweise aus Spenden einzelner Freunde aufgebracht. Eingesetzt werde das Geld zum Kauf von Grundnahrungsmitteln und Äpfeln. Anlässlich seines Jubiläums trete der Club nun als besonderer Förderer auf und beteilige sich mit 17 000 Euro am Kauf des Kühltransporters.

Bereits seit März 2008 arbeitet die Discount-Kette Lidl mit dem Bundesverband Deutsche Tafel zusammen und hat seitdem über 6000 ihrer Pfandrückgabeautomaten in mehr als 3200 Filialen mit einem Pfandspendenknopf ausgestattet. Bei der Rückgabe von Leergut können Kunden seitdem entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag durch Knopfdruck an den Bundesverband spenden möchten. Bernd Geng, Verkaufsleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Hüfingen, sagt, dass mit der Pfandspende die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert werden könnten. „Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, berichtet er erfreut. Über zwölf Millionen Euro seien seitdem an den Bundesverband gegangen, davon rund 1,65 Millionen Euro an die Tafeln in Baden-Württemberg. Mit der Pfandspende sei der Bundesverband in der Lage, die Arbeit der lokalen Tafeln projektbezogen und bedarfsgerecht zu fördern.

Petra Demmer sagt, dass sich aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte im Laufe der zurückliegenden zwei Jahre erhöht habe. „Zeitweise waren es über 300 Haushalte." Zudem sei eine Zunahme von kinderreichen Familien zu verzeichnen. „Immer wieder berichten Familien, wie froh sie über das gute und frische Warenangebot der Überlinger Tafel sind“, sagt Demmer. Mit dem dadurch eingesparten Geldbetrag könnten Familien, Paare oder Einzelpersonen ihre Mieten aufbringen, die wegen des hohen Niveaus in der Region oft über der Wohngeldgrenze lägen. Andere Familien ermöglichten mit dem Ersparten ihren Kindern den Mitgliedsbeitrag bei Vereinen oder das Erlernen eines Instruments. Demmer: „Für viele der alleinstehenden Personen ist der Besuch der Tafel offensichtlich der einzige und daher gern genutzte soziale Kontakt in der Woche.“

