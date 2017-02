Überlingen Überlinger Stollenverein plant für die Zukunft

Welchen Platz hat der KZ-Stollen in der Landesgartenschau 2020? Der Verein " Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch" diskutiert neue Vermittlungskonzepte.

Ideen, wie man die Geschichte des Goldbacher Stollens künftig vermitteln will, diskutierte der Verein "Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen" in seiner jüngsten Jahresversammlung. Dazu gehört auch der Vorschlag, die Anlage, die bisher nur bei Führungen zugänglich ist, für Individualbesucher zu öffnen.

Überlegungen für neue Konzepte, mit denen sich auch eine Arbeitsgruppe beschäftigt, gibt es seit längerem. Den aktuellen Anlass bildet die Landesgartenschau (LGS) 2020, die zum Teil auf Gelände stattfinden wird, das zur Stollenanlage gehört. Ein in den Boden eingelassenes "Lesezeichen" soll auch auf diese hinweisen. Deshalb rechnet der Verein mit erhöhtem Besucherinteresse.

Die Arbeitsgruppe, zu der auch vier Schüler des Technischen Gymnasiums gehören, präsentierte einige Vorschläge. Für eine Individualbegehung müsste man den zugänglichen Raum begrenzen, betonte Hansjörg Straub. Informationen könnten Interessierte etwa via Smartphones und I-Pads abrufen. Mittels eines Beamers könnte man Bilder an die Wände projizieren und somit auch eine Vorstellung vom ursprünglichen Aussehen des Stollens geben. Eventuell könnten Geräuscheinspielungen einen Eindruck vom damals herrschenden Lärm vermitteln. Wichtig wären laut Straub auch Informationen über das KZ-Außenlager Aufkirch sowie die Schicksale der Häftlinge, die den Stollen graben mussten. Thomas Hirthe betonte, Einzelbesucher sollten die gleichen Informationen bekommen wie Führungsteilnehmer. Doch es sei "sinnvoll, das sinnliche Erleben des Stollens zu steigern und stärker auf Individuen einzugehen", sowohl was die Opfer als auch was die Täter angehe.

Gymnasiast Julian Fuhrmann sagte, stellvertretend für seine Generation: "Die Vergangenheit und die Gegenwart kann man nicht ändern, nur die Zukunft." Für ihn lautet die zentrale Frage, wie man künftige Kriege mittels Aufklärung verhindern kann. Was den Stollen angehe, solle dies sowohl durch neue mediale als auch einen Ausbau der konventionellen Vermittlungsmethoden geschehen. Und man solle "ansässige Schulen mit ins Boot holen."

Darüber, dass man sich didaktisch auf die Zukunft einstellen müsse, waren sich die Versammelten ziemlich einig. Doch es gab auch einige Bedenken sowie Anregungen. So sagte Hans Kley, eine Weiterentwicklung sei wichtig. Hinter einer "Führung light" könnte er aber nicht stehen. "Wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, sich ihr eigenes Museum inwendig zu bilden." AG-Mitglied Danielle Dahan-Feucht hielt dagegen, Jugendliche "interessieren sich auf eine andere Art wie wir." Die 19-jährige Mira Nagel meinte jedoch, auf die "sozialen Medien" anspielend, es sei ja immer mehr so, dass nur noch das herausgefiltert werde, "was einen eh interessiert." Wolfgang Rieg und Riccardo Itta erinnerten daran, dass sich im Stollen maximal 100 Leute aufhalten dürften. Man müsste also die Besucherzahlen steuern. Auf entsprechende Wünsche, den Stollen unverändert zu lassen, versicherte Hirthe, es seien keine Einbauten vorgesehen, und selbstverständlich müsse es eine Zählung und Überwachung der Besucher geben. Norbert Zeller betonte, er halte "die Frage der Altersgrenze für zentral." Bisher werden nur Besucher geführt, die über 14 Jahre alt sind. Eine junge Lehrerin regte an, die Arbeitsgruppe solle doch mal schauen, "wie's andere Gedenkstätten machen." Dafür gab es Zustimmung. Vorsitzender Oswald Burger unterstrich am Ende der Debatte mit Verweis auf die bisherige Praxis und das Alter der Führer: "Diese Art der Führungen wird mit uns zu Ende gehen."

In seinem Tätigkeitsbericht 2016 listete Burger wieder zahlreiche Aktivitäten des Vereins auf. So finanzierte dieser ein Workcamp mit 14 Jugendlichen aus aller Welt für 2834 Euro. Die Jugendlichen gestalteten den KZ-Friedhof Birnau neu, etwa mit 97 Platten, die die Namen und Lebensdaten der Bestatteten enthalten. Auch 2017 wird der Verein wieder etliche Projekte und Personen fördern. So übernimmt er für die Jüdischen Kulturtage, die vom 19. bis 22. Oktober stattfinden werden, eine Ausfallbürgschaft über 3000 Euro. Am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur am 3. September sponsert er ein Konzert mit der israelischen Künstlerin Flora in Überlingen. Ferner unterstützt er finanziell die Familie einer ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiterin am Bodensee sowie eine Publikation der Historikerin Christa Tholander über einen ehemaligen weißrussischen KZ-Häftling und Sowjetoffizier.



Zum Hintergrund

Die Goldbacher Stollenanlage entstand 1944/45. Den Befehl zum "Unternehmen Magnesit" unterschrieb Hitler persönlich: Die Stollen sollte als Ersatz für die zerstörten Friedrichshafener Rüstungsbetriebe dienen und die kriegswichtige Produktion aufnehmen. Für die Arbeit waren Häftlinge aus dem KZ Dachau eingesetzt. Mindestens 222 starben, 97 von ihnen sind auf dem KZ-Friedhof Birnau beigesetzt. Der letzte noch lebende ehemalige Häftling ist der Slowene Anton Jez. Der Verein "Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch" wurde 1996 gegründet. Initiator war der Überlinger Historiker Oswald Burger, der sich seit 1980 mit dem Thema beschäftigt und Vereinsvorsitzender ist. Burger schrieb auch ein Büchlein über den Stollen, das soeben in ergänzter, zwölfter Auflage erschienen ist. Es kostet acht Euro. Im Jahr 2016 besuchten bei 104 Führungen rund 2200 Personen den Stollen, zehn Prozent mehr als im Vorjahr.