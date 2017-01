Überlingen Überlinger Schülerin Zoë Steingass gewinnt Jugendfilmpreis

Für ihren Kurzfilm "Tagiir" ist Zoë Steingass, Zwölftklässlerin an der Überlinger Waldorfschule, auf der Filmschau Baden-Württemberg mit dem Jugendfilmpreis ausgezeichnet worden. Am Wochenende präsentiert sie ihr Werk bei den Projekttagen der Waldorfschule. Auch ansonsten ist dort viel geboten.

Zwei Welten, zwei Menschen – und eine Begegnung, die alles verändert. Zoë Steingass, Schülerin der zwölften Klasse der Freien Waldorfschule Überlingen, produzierte im Rahmen der Projektarbeiten den Kurzfilm „Tagiir“ welcher die Begegnung zwischen Phillip, einem deutschen Jungen und Faris, einem syrischen Flüchtling thematisiert. "Tagiir" ist arabisch und bedeutet Wandlung.

Als Phillip, der in der Rüstungsfabrik seines Vaters arbeitet, auf den syrischen Flüchtling Faris trifft, bröckelt seine so heil geglaubte Welt. Eine Wandlung passiert, die alles infrage stellt.

Die Idee, dieses Thema zu verfilmen, kam Zoe durch den Kontakt mit einem jungen Mann aus Syrien, welcher ihre Klasse besucht. Zoë Steingass fasziniert der Zynismus der gegenwärtigen Situation: „Es erschien mir plötzlich so paradox, dass wir hier Rüstungsfabriken haben und nebenan Flüchtlingsheime bauen.“ Der Film sei in dem Sinne als Appell an unsere westliche Gesellschaft zu verstehen.

Ein halbes Jahr lang beschäftigte sich die Schülerin jedoch nicht nur mit der inhaltlichen Problematik, sondern erarbeitete sich auch das technische Handwerkszeug für die Produktion ihres Filmes: Vom Schreiben des Drehbuchs, über die Regie bis hin zum Schnitt. Alexander Bergmann, Student an der Hochschule für Film und Fernsehen in München, hat Zoë Steingass durch seine Erfahrung unterstützt. Mit Erfolg: „Tagiir“ lief bereits auf der Filmschau Baden-Württemberg in Stuttgart und gewann den Jugendfilmpreis in den Kategorien „Beste Kamera“ und „Bester entwicklungspolitischer Film“.

Entstanden ist der Film im Rahmen der Projektarbeiten an der Waldorfschule. Dort haben die Zwölftklässler die Möglichkeit, ein Projekt über ein Jahr selbstständig zu erarbeiten. Seit nun 37 Jahren finden die Projekttage der Waldorfschule statt, an denen jeder Schüler der zwölften Klassen sein Projekt der Öffentlichkeit vorstellt. Über das Jahr haben die Schüler die Möglichkeit, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen – ob auf künstlerische Art und Weise oder aus einem eher theoretischen Ansatz heraus, ist den Schülern selbst überlassen. Das Ergebnis der Arbeiten werden die Schüler an den kommenden beiden Wochenenden präsentieren.

Die Projekttage an der Waldorfschule

Von Duo-Trapez Artistik über Schauspiel bis hin zu Poetry Slam: Am kommenden Wochenende, von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Januar, präsentieren die Schüler der 12. Klassen der Freien Waldorfschule Überlingen ihre Projekte auf der Bühne. Die Aufführungen beginnen in Parallelveranstaltungen an allen Tagen zu zwei Uhrzeiten um 16.30 Uhr und 20 Uhr, sodass die Möglichkeit besteht, alle Vorführungen zu besuchen.

Eine Woche später, vom 3. bis 5. Februar, finden die Vorträge der Schüler über ihre Projekte statt. An diesem Wochenende stellen die Zwölftklässler den Besuchern neben den künstlerischen Projekten auch die Projekte mit theoretischem Schwerpunkt vor: Sei es der Bau eines 3-D-Druckers oder die Frage "Ist Leistungssport Mord?" (mtn)

Das vollständige Programm für beide Wochenenden ist vor Ort, oder auf der Internetseite der Waldorfschule einzusehen: