Überlingen Überlinger Open: Tennisparty im Trachtenlook

Am Vorabend des Schlusswochenendes der zehnten Überlingen Open gab es im Festzelt eine zünftige bayerische Turnierparty.

Die "Überlingen Open" verlangt von den Tennisprofis einiges ab. Doch mit gutem Tennisspiel und Kondition alleine ist es nicht getan. Das wissen die Profis, zumindest die, die am Freitag die Viertelfinalspiele überstanden hatten: Nach hartem Tennisspiel stand am Abend die Turnier-Party auf dem Programm, und da wurde so ausgiebig gefeiert, als hätten alle bereits schon das Turnier gewonnen.

Zum bayerischen Abend war eingeladen und fast alle erschienen standesgemäß in Tracht, in Lederhosen oder Dirndl. Nach zünftigem bayerischen Essen wurden die neuesten Trends der Trachtenmode präsentiert: Bei der Modenschau traten auch die gutaussehenden Tennisprofis auf und mussten als Model zeigen, was Mann in dieser Saison außerhalb des Courts trägt. Statt mit sportlichen Tennisschuhen auf dem Sandplatz zu spielen waren für die Profis jetzt hölzerne Clogs auf dem Laufsteg angesagt. Die Showtanzeinlage übernahmen die Profis der Überlinger Tanzschule Päsler, die Tennisstars brauchten hier jedenfalls nicht ihr tänzerisches Können unter Beweis zu stellen.

"Ich bin ergriffen", gestand Veranstalter Markus Dufner vor dem Festpublikum. Immerhin, es ist die zehnte Veranstaltung, zum zehnten Mal trifft sich die Tenniswelt beim ITF-Future in Überlingen und sichert sich die entsprechenden Weltranglistenpunkte. Aber zehn Jahre würden nicht müde machen, erklärte er weiter, und gab auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft: "Ich werde das durchhalten, auch die nächsten zehn Jahre."

Mit einer solch guten Aussicht ließ es sich gleich doppelt schön feiern: Die Jungs vom Bodensee traten auf, Reiner Jäckle und Alex Tylla heizten ganz ordentlich ein und präsentierten nicht nur das neue Lied von der Landesgartenschau, sondern auch die ganzen regionalen Stimmungslieder, die jeder mitsingen konnte: Auch die Nachbarn im Umkreis des Tennisclubs.

Bei den Tennisprofis war nach dem harten und langen Arbeitstag zu später Stunde noch mal Kondition gefragt: Aber eine Polonaise durch das Festzelt war für sie eher ein Aufwärmtraining.