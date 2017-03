Überlingen Überlinger OB Jan Zeitler: Sport hat hohen Stellenwert

Die Sportlerehrung im Kursaal präsentierte sich als unterhaltsamer Abend.

Dass der Sport einen „wahnsinnig hohen“ Stellenwert in Überlingen genießt, darauf machte Oberbürgermeisterin Jan Zeitler während der abwechslungsreichen Sportlerehrungen im Kursaal aufmerksam. „Er gehört einfach zum Leben dazu, und wir als Stadt möchten natürlich breite Sportmöglichkeiten schaffen“, sagte er. Leider sei es aber so, dass finanzielle Hürden die ein oder andere Grenzen setzten. „Wir werden als Stadt Überlingen und der Gemeinderat aber alles tun, das zu fördern, wie es eben nur möglich ist“, versprach Zeitler. Er selbst bezeichnete sich auf die Frage Jäckles als „unglaublich sportlich, was man aber halt nicht sieht“. Tennis habe er einmal „recht erfolgreich" gespielt, dazu komme Mountainbiken und Skifahren. „Aber natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir es heute Abend zu sehen bekommen.“

Moderator Reiner Jäckle hatte eingangs auf die Sponsoren verwiesen, ohne die Sportlerehrungen nicht denkbar wären. Diese hatten sich auch für die Tombola engagiert, bei der es 35 Preise wie beispielsweise zwei Übernachtungen in einem Fincahotel auf Mallorca oder Gutscheine für Badeaufenthalte, Fitness und Essen zu gewinnen gab. Der Erlös wird in diesem Jahr der Beratungsstelle „Morgenrot“ aus Friedrichshafen mit einer Zweigstelle in der Überlinger Schlachthausstraße zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Anlauf- und Kontaktstelle im Bodenseekreis für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, sowie für deren Angehörige und Vertrauenspersonen. Seit dem Jahre 2005, seitdem die Sportlerehrungen mit neuem Konzept stattfinden, hat die den Abend beschließende Tombola jedes Jahr durchschnittlich 1000 Euro erbracht.