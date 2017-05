Überlingen Überlinger Muslime starten in den Fastenmonat

Der heilige Fastenmonat Ramadan hat am Samstag begonnen. Auch für die Überlinger Muslime bedeutet dies, zu verzichten – was in diesem Jahr wegen der langen Tage besonders schwer werden wird.

Hayirli Ramazanlar – Ein frohes Ramadanfest wünschen sich die Muslime. Auch in Überlingen. Schon das Freitagsgebet in der Moschee am Tag vor dem Beginn des Ramadan stand ganz im Zeichen des bevorstehenden Fastenmonats. Der Hodscha aus Meßkirch war gekommen, um zusammen mit dem Überlinger Hodscha zu predigen. Mit dem späteren Abendgebet begann am Freitag der Fastenmonat, und seit Samstag wird gefastet.

"Fasten ist für alle, ist für jeden gedacht, für alle Religionen", erklärt Helil Erdogan, der ehemalige Hodscha in Überlingen. Für Muslime ist der Ramadan die wichtigste Zeit des Jahres, es wird an die Offenbarung des Korans erinnert. Dabei geht es beim Ramadan eigentlich gar nicht direkt um das Essen und Trinken. Es geht vielmehr um das generelle Verzichten. "Der Körper ist verwöhnt. Das ist eine Erziehung für den Körper. Man glaubt, dass man sündenfrei ist. Fasten tut gut", sagt Erdogan.

Der Ramadan ist der Höhepunkt der drei heiligen Monate, die bereits mit den Monaten Recep und Saban begonnen haben. Feierlichkeiten werden verschoben, es finden in diesen drei Monaten auch keine Hochzeiten statt. Und seit am Samstag die Mondsichel am Himmel steht, ist Ramadan – es wird gefastet. "Es geht nicht um Essen und Trinken", sagt auch Akif Gülec. "Es geht um Respekt, du musst Respekt haben!" Er spricht von einem persönlichen Kontrollmoment, man sei vorsichtiger. Und man müsse es ausleben. "Es geht nicht darum, auf etwas zu verzichten, man muss auf alles verzichten." Für den Uhldinger Gemeinderat ist das Fasten eine Zurückhaltung, er spricht von einer extremen Probe, und Erdogan ergänzt: "Für die Seele und für Gott."

Aber, und auch da sind sie sich einig: "Der Ramadan ist nicht jedermanns Sache." Für den jungen Moslem Tümay Alacali ist der Ramadan eine wichtige Angelegenheit, obwohl keiner dazu gezwungen werde, wie er erklärt. "Gott gibt keine Last, die er nicht tragen kann." Der Islam habe nichts mit Zwang zu tun: "Wir werden nicht dazu gezwungen." Auch für Mustafa Durmus ist der Ramadan kein Zwang: "Es ist meine eigene Entscheidung", sagt er. "Es ist eine Entscheidung zwischen Gott und mir, ob ich das mache." Der Sohn des Vorsitzenden des Türkischen Arbeitervereins in Überlingen spricht ebenfalls von Respekt als Motivation für das Fasten: "Ich kann damit Respekt zeigen."

Für ihn ist Ramadan dennoch eine Pflicht, wie für ein jeden Moslem auch. Für ihn und auch für Alacali geht es prinzipiell um Frieden, denn auch der Islam stehe für Frieden. Der Ramdan sei eine ganz besondere Zeit im Jahr, wie Durmus berichtet. Es sei eine Zeit der Gemeinschaft, denn der Ramadan und das Fasten werden in der Gemeinschaft begangen. Nach Sonnenuntergang und nach dem Abendgebet kommt das Fastenbrechen, und das wird im Kreis der Familie und Nachbarn begangen. "Wir laden jeden Tag Freunde und Nachbarn ein und essen zusammen." Das ist ein wichtiges Ereignis im Ramadan, und auch im Leben des Moslems: "Ich erinnere mich an keinen Abend im Ramadan, an dem ich allein gewesen bin."

Schon an einem normalen Werktag wird mit dem Fastenbrechen der Tag zum Festtag – obwohl Erdogan einschränkt, dass mit dem jahreszeitlich bedingten späten Sonnenuntergang die Feierlichkeiten werktags etwas eingeschränkter ausfallen werden. Dafür, so seine Ausführungen, werde am Wochenende dann aber umso größer gefeiert.

So auch in der Überlinger Moschee. Zum ersten Mal wird das Fastenbrechen dort begangen und gemeinsam ein Essen zubereitet und ausgegeben. "Wir sind froh, dass wir jetzt die großen Räumlichkeiten haben", sagt Erdogan. Doch Ramadan sprengt alles, die Räume reichen kaum aus, gemeinsam bauen sie noch ein Zelt neben der Moschee auf, für die Essensausgabe. Ramadan wird dieses Jahr größer und wichtiger für die Gläubigen in Überlingen. "Der Ramadan ist wichtiger als 1000 Momente", die Vorfreude auf dieses wichtige Fest ist Akif Gülec und den anderen anzumerken: Hayirli Ramazanlar – Ein frohes Ramadanfest.

Grußwort der Evangelischen Kirche

Dekanin Regine Klusmann sendet vom Kirchentag in Berlin ein Grußwort zum Ramadan. Zusammen mit dem evangelischen Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh wünscht sie allen Muslimen eine gesegnete Fastenzeit. „Christinnen und Christen respektieren die Zeit des Ramadan, in der für Musliminnen und Muslime bei uns und weltweit die Stärkung im Glauben und die Wahrnehmung der Mitmenschen in ihren Bedürfnissen und Nöten im Zentrum steht,“ so die Erklärung des Evangelischen Oberkirchenrates.

Die Einladung der muslimischen Gemeinden im Bezirk an die christlichen Nachbarn zum Fastenbrechen, dem gemeinsamen Iftar-Essen ist gemäß Dekanin Klusmann „eine schöne Geste der freundschaftlichen Nachbarschaft.“ Auch der Landesbischof ist dankbar für die Gastfreundschaft und die Gelegenheit, „an diesen Abenden einander zu begegnen und mehr voneinander zu erfahren.“ (dle)

Eine der fünf Säulen des Islams