Überlingen Überlinger Musical Pop Dance Academy begeistert mit Revue im Kursaal

Insgesamt 290 Darsteller präsentieren vier tolle Shows an zwei Tagen.

Im Zuschauerraum des Kursaals war jene knisternde Atmosphäre spürbar, die Premieren und den darauffolgenden Aufritten innewohnt: das Lampenfieber der Akteure verbreitete sich auch unter Eltern, Verwandten, Freunden und Lehrern. Alle drückten die Daumen, waren gespannt, was die Nachwuchstalente der Musical Pop Dance Academy auf die Bühne bringen. "Leben total" hatten Jeannette-Yvonne Munère und die übrigen Lehrer der Schule die bereits achte Musical Revue ihres Hauses betitelt. Und die Darbietungen auf der Bühne des Kursaals übertrafen die Erwartungen.

Es scheint, als würden die Eleven von Jahr zu Jahr selbstsicherer, stimmgewaltiger, tanzfreudiger. Eine spannende Symbiose gingen Ballett- und Hip Hop-Gruppen bei "Marionetta" aus dem Musical "Phantasma" ein – zwei scheinbar konträre Tanzstile kumulierten zu einem perfekten Ganzen: Elfenhaft schwebende Ballerinen verbanden sich mit lässig agierenden Hip-Hoppern. Dem Publikum gefiel's, wie sich am begeisterten Applaus zeigte.

Ganz bezaubernd war die erst neunjährige Malin Großhardt aus Uhldingen im Ballett "Colette Shows Him The Ropes". Andi Egle verkörperte den Mozart aus dem gleichnamigen Musical eindrucksvoll als Genie, das an dem Zwiespalt zwischen Freiheitsdrang und familiären Zwängen zerbricht. 60 Sänger standen mit ihm auf der Bühne und setzten "Wie wird man seine Schatten los" schauspielerisch und musikalisch gekonnt um. Auch trugen die historischen Kostüme, die größtenteils von Susanne Siebold selbst genäht waren, zur Authentizität der Szenerie bei.

Großen Applaus gab es für fünf junge Hip Hopper mit Behinderung, die unter der Leitung von Fabio Kikaj mit einer leichten Choreografie zu "One Dance" von Drake überzeugten. Das Thema Mobbing gingen zwei Showgruppen ausdrucksstark in Eminems "Lost Yourself" an, während das Jazzensemble mit einer Tanzdarbietung aus dem Musical "Burlesque" beeindruckte. "Wahres Glück" hingegen beschworen Uta Scharfegger und Abi Abdullah in ihrem Duett. Grandios untermalt wurden die einzelnen Auftritte mit den Videoanimationen von Tino Tsakalidis und Niklas Reutter.

In dem mehr als zweistündigen Programm ragten die Auftritte der Solisten heraus, allen voran Christine Saci in "Listen", das Beyoncé im Film Dreamgirls sang, und Christina König mit "Gib mir Kraft" aus dem Musical "Bonifatius". An der Seite von Marc Layer bewies Jeannette Munère mit einem Titel aus dem Musical Elisabeth, dass sie nicht nur hinter der Bühne die Fäden zieht, sondern auch auf ihr mit kraftvoller, energischer Stimme für Gänsehautmomente sorgt. Emotionen zogen sich wie ein roter Faden durchs Programm: Liebe, Verzweiflung, Eifersucht – "Leben total".

Keyboarder Helge Breitsprecher, Schlagzeuger Frank Denzinger und Mats Hunger am Bass begleiteten die Darbietungen teilweise live, was für die Schüler aufgrund der Übergänge eine Herausforderung darstellte. Es war ein Mammutprogramm, das die 290 Darsteller am Wochenende bei insgesamt vier Vorstellungen stemmten. Unterstützt wurden sie von 80 tatkräftigen Helfern vor und hinter der Bühne.

