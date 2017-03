Überlingen Überlinger Münsterkonzerte: Spiel von Klang und Licht beim Passionskonzert

Das Jahresprogramm der Überlinger Münsterkonzerte beginnt am Samstag, 1. April, mit dem Passionskonzert.

Beim Passionskonzert am Samstag, 1. April, um 19 Uhr im Überlinger Münster bleibt das Münster fast dunkel. Einzig flackerndes Kerzenlicht und farbig angestrahlte Säulen beleuchten den großen Kirchenraum. Einzelne Töne, die sich zu Akkorden finden, ziehen durch den Raum, wie aus dem Nichts ertönt eine Altstimme mit einem alten Kirchenlied.

In bewegenden Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Leinhäuser, Alphons Diepenbrock und Albert Becker werden der Münster- und Kammerchor Überlingen, das Vokalensemble am Überlinger Münster, die Solisten Magdalena Stoll (Alt), Hermann Locher (Bass) und die Organisten Jiyoung Kim-Barthen und Christian Barthen unter der Leitung von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau das Leiden und Sterben Jesu darstellen.

Im Mittelpunkt steht das Werk "Via crucis" von Franz Liszt. Dramatisch und emotional, mit dem Raumklang spielend, stellen die Sänger und Solisten die 14 musikalischen Kreuzwegstationen dar. Mit dem Passionskonzert beginnen die Veranstaltungen der Überlinger Münsterkonzerte in diesem Jahr. Im Juni ist das junge Vokalensemble "ENONA" aus Mainz im Überlinger Münster zu Gast.

Die zwei Orgeln im Überlinger Münster bringen beim Internationalen Orgelsommer vier namhafte und virtuose Interpreten zum Klingen: Johannes Geffert (Köln), Stephan Rommelspacher (Leipzig), Giorgio Parolini (Monza/Italien) und Wolfgang Capek (Wien). Am 19. Mai sind ein sehr selten gespieltes Orgelwerk von Walter Braunfels und Werke von Richard Wagner zu hören.

Hansjörg Albrecht aus München setzt sich für die Wiederentdeckung des spätromantischen Komponisten Walter Braunfels ein, der von 1937 bis 1945 in Überlingen in der inneren Emigration lebte. Ein Höhepunkt des Konzertjahres wird die Aufführung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms am 22. Oktober. Es musizieren die international bekannten Solisten Sibylla Rubens (Sopran) und Konstantin Wolff (Bass), das Barockorchester L'Arpa festante und der Münster- und Kammerchor Überlingen unter der Leitung der Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau. Die Jugendkantorei Überlingen zeigt im November mit dem Musical "Peter Pan – das Nimmerlandmusical" ihr Können. Die Regie liegt in den bewährten Händen von Isabell Marquardt.

Ab Mai findet wieder an jedem ersten Samstag im Monat die Orgelmusik zur Marktzeit statt. Diese gute halbe Stunde Orgelmusik lockt jedes Mal mehrere hundert Zuhörer in das Überlinger Münster. Dieses Jahr hören die Besucher Klaus Geitner (München), Philipp Pelster (Saarbrücken), Bernhardt Brand-Hofmeister (Darmstadt), Ekaterina Kofanova (Bern) und Minah Koo (Saarbrücken).

Die großen Festtagsgottesdienste an Ostern, Pfingsten, zum Nikolauspatrozinium und zu Weihnachten gestalten der Münster- und Kammerchor, das Münsterorchester und Solisten aus der Region unter der Leitung von Melanie Jäger-Waldau – mit festlichen Orchestermessen und geistlichen Werken.

Zum Jahresausklang und als Ausblick auf das 50-jährige Jubiläum der Münsterkonzerte Überlingen im Jahr 2018 entfacht das Trompetenensemble mit Thomas Reiner (Stuttgart), acht Trompeten, Pauken und Orgel am Silvesterabend 2017 ein musikalisches Feuerwerk.

Programm und Karten

Das Jahresprogramm 2017 der Überlinger Münsterkonzerte ist jetzt erhältlich und auch im Internet unter www.muensterkonzerte.info einzusehen. Eintrittskarten zum Passionskonzert sind zu 20 und 15 Euro im SÜDKURIER-Service-Center (Mühlenstraße 6 in Überlingen), bei der Kur und Touristik und im Reisebüro Bühler erhältlich. Eintrittskarten gibt es auch im Internet unter www.reservix.de.