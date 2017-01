Überlingen-Deisendorf Überlinger Landadel versammelt sich bei Narrentreffen in Deisendorf

Die Katzedopeschliefer organisieren das diesjährige Treffen der Narren aus den Überlinger Teilorten am 27. und 29. Januar.

Unter dem Motto „Teilortetreffen mit Freunden“ steht das Landadeltreffen, das in diesem Jahr der Narrenverein Katzedopeschliefer in Deisendorf organisiert. Mit einem kleinen Umzug um 17.30 Uhr und dem Aufstellen des Narrenbaums beginnt das Treffen am Freitag, 27. Januar. Danach freue man sich auf einen bunten Abend im Gasthaus Löwen: „Es werden närrische Spiele gespielt und lustige Einlagen gezeigt, auch mit Musik“, erklärt Roland Kretzer, Präsident der Katzedopeschliefer. Im Mittelpunkt, die Freundschaft unter den Teilorten zu pflegen – und zu feiern.

2001 trafen sich die Narren aus den Überlinger Teilorten erstmals in Andelshofen – mit dem Wunsch, sich besser kennenzulernen: „ Die Teilorte haben sich ja sonst nur in Überlingen am Schmotzigen Dunschtig getroffen. Wir wollten quasi noch etwas eigenes, etwas wo man sich besser kennenlernt“, erklärte Peter Müller, Narrenmutter der Katzedopeschliefer. Und so entstand der Brauch, sich in regelmäßigen Abständen in einem der Teilorte zur Fastnacht zu versammeln. Altnarrenvater Walter Jaud taufte die närrische Versammlung zu ihrer Gründung den Überlinger „Landadel“.

Während sich der Landadel am Freitagabend im engeren Kreise der Teilorte trifft, wird am Sonntagmorgen den 29. Januar, um 9.29 Uhr, zum Zunftmeisterempfang im Gasthaus Löwen geladen. Ab 13.30 Uhr freue man sich auf einen Umzug mit allen Teilorten, Zünften und Musikkapellen. „Damit das Bild noch lustiger und bunter wird“, erklärt Müller. Im Vordergrund stünden der Spaß an der Fastnacht und die Freude daran, die Tradition zu pflegen, betont die Narrenmutter. „Nicht nur die Asche zu bewahren, sondern auch das Feuer weiter zu tragen“, wie Katzenmutter Alex Brodmann sagt.

Auch so ist die Fastnacht für die „Katzedopeschliefer“ in diesem Jahr etwas Besonderes – mit „Narro Miau“ feiert man das 20-jährige Bestehen der „Schliefergruppe“. Der Wunsch für diese Fastnacht? Müller: „Ein fröhliches und ausgelassenes Feiern.“