Überlingen Überlinger Kulturkutsche vor ungewisser Zukunft

Kutscher Walter Tepel verlässt Überlingen Richtung Uckermark. Er wird dort auf dem Bio-Hofgut von Köchin Sarah Wiener Landwirtschaftsmeister. Die Zukunft der Kulturkutsche ist damit ungewiss. Derzeit sind nur noch gebuchte Fahrten möglich.

Acht Jahre lang gehörte Kutscher Walter Tepel mit seinen imposanten Belgiern gerade an den Wochenenden im Sommer zu Überlingens Stadtbild. Nun ist die Zukunft der Überlinger Kulturkutsche ungewiss, denn Walter Tepel geht fort. Der in Südafrika geborene Tepel ist Landwirtschaftsmeister und in dieser Funktion übernimmt er als Betriebsleiter den gesamten Tierbestand mit rund 300 Rindern auf Gut Kerkow in der Uckermark, das der prominenten Köchin Sarah Wiener gehört.

Das Hofgut liegt in der Schorfheide bei Angermünde, etwa eine Autostunde von Berlin entfernt. Sarah Wiener und ihre Partner haben es 2015 gekauft. Es entstand ein biologischer Landwirtschaftsbetrieb auf 810 Hektar, mit Hofladen und Fleischerei, Rindern, Schweinen und Hühnern. Walter Tepel nimmt seine beiden Junghengste, den dreieinhalbjährigen Rubin und dessen besten Freund, den zehnjährigen Wallach Nico, mit in die Schorfheide. Bisher standen die Tiere zusammen mit den ausgebildeten Kutschpferden Klaas und Zandro auf dem Hofgut Rengoldshausen. Walter Tepel ist es wichtig, dem Hofgut Rengoldshausen und insbesondere Cornelia Hahn seinen Dank für die großzügige Unterstützung des Projekts Kulturkutsche und die gute Unterbringung der Tiere auszusprechen.

Diesem Dank möchte sich auch der Projektleiter der Kulturkutsche, Thomas Hirthe, anschließen. "Die Überlinger Kulturkutsche ist auch weiterhin für Gruppen bis zwölf Personen buchbar, allerdings sind in absehbarer Zukunft keine Fahrten nach Fahrplan mehr möglich." Hirthe bedauert dies sehr. Er erklärt, dass Ursula Hillenbrand als Kutscherin mit den bisherigen Zugpferden Klaas und Zandro die Gruppenfahrten weiterführe, worüber er sehr froh sei. Hirthe hoffe aber darauf, dass sich ein Fuhrunternehmen in den Betrieb Kulturkutsche einbringen möchte. "Gerade in Hinblick auf die Landesgartenschau ist unsere Kulturkutsche einmalig rund um den See und wirklich etwas sehr Besonderes", sagt Hirthe.

Für den 48-jährigen Walter Tepel ist der Umzug in den Nordosten ein Neustart. "Ab Mitte Januar ist es soweit und meine beiden Pferde finden dort optimale Bedingungen vor, denn dort oben ist das Land weit", sagt Tepel und erklärt, dass Rubin und Nico dann in ein paar Jahren Kutschen und Kremser durch die Schorfheide ziehen werden. Natürlich falle ihm sein Abschied von Überlingen – er verbrachte 25 Jahre am Bodensee – nicht leicht und die Kulturkutsche sei ihm besonders ans Herz gewachsen, betont Tepel. Dennoch erwarte ihn eine spannende Aufgabe, auf die er sich so richtig freue.

Seine Begegnung mit der prominenten Fernsehköchin und Autorin Sarah Wiener sei herzlich gewesen, beschreibt Tepel. Die österreichische Unternehmerin betreibt unter anderem in Berlin drei Lokale und auch eine Stiftung: "Für gesunde Kinder und was Vernünftiges zu essen", Zitat Wiener. Auf die Frage, ob er denn nicht auch etwas die Exzentrik der prominenten Dame fürchte, deren Hühner schon mal auf Namen wie "Jeanne d'Arc" hören, winkt Tepel lächelnd ab. "Frau Wiener schaut drei- bis vier Mal monatlich auf dem Hof vorbei und ist mir als eine sehr bodenständige Frau erschienen, die ganz genau weiß, wo sie hin will. Das ist immer eine gute Grundlage für den Erfolg eines so großen Hofes wie Gut Kerkow." Danach gefragt, ob die alten Freunde in Überlingen sich auf künftige Fernsehauftritte des Kutschers zusammen mit Sarah Wiener freuen dürften, antwortet dieser lakonisch: "Wenn sie mich braucht, mache ich das."





Kulturkutsche

Die erste Fahrt der Überlinger Kulturkutsche fand am 4. April 2009 statt, die letzte Fahrt der Saison im vergangenen Jahr am 24. September. In den vergangenen sieben Jahren beförderte die Kutsche insgesamt etwa 4250 Fahrgäste, davon rund 1200 im Rahmen von gebuchten Sonderfahrten. Die beiden Partner, die Agentur Hirthe und das Fuhrunternehmen Seekutsche, stellten ab Sommer 2009 den Fuhrbetrieb auf kürzere Fahrten um. Unter dem Motto "Überlingen in 60 Minuten einfach erfahren" fuhr sie zwischen Mitte Mai und September an Wochenenden und Feiertagen. (sma)