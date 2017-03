Überlingen Überlinger Jugendkapelle begeistert von Akustik im Saal der Waldorfschule

Besucher lobten: "Eine ganz andere Atmosphäre als im Kursaal."

Das Konzert der Jugendkapelle, welches erstmals in dem Saal der Freien Waldorfschule stattfand, kam beim Publikum ausgezeichnet an. Es bestand Einigkeit, dass die Akustik in dem Saal hervorragend ist. „Ein ganz anderes Ambiente als im Kursaal“, hieß es. Oder auch „traumhaft“, „phantastisch“ lauteten die Kommentare aus dem Publikum. „Man ist umschlossen vom Klang, so wie man sich das im Kursaal immer gewünscht hätte“, beschreibt Antje Großmann, Mutter einer Musikerin das Klangerlebnis. Katharina Kitt, die als Ansagerin durchs Programm führte, erklärte begeistert: „Man hört sich durch die nach oben offene Decke, als Musiker viel besser. Auch Stadtmusikdirektor Ralf Ochs, der musikalische Leiter, war voll des Lobes für die Akustik.

Zufrieden war Ralf Ochs aber auch mit der Leistung der über 70 jungen Musikerinnen und Musiker, die am Tage des Konzerts zum ersten Mal mittags zum Aufbau und zur Einspielprobe auf dieser Bühne standen. „Das war sehr sportlich mit einer Jugendkapelle“, beschreibt er den Tag. Ochs ist überzeugt, dass es weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Waldorfschule geben werde, „das schreit nach Wiederholung“, sagte er und dankte den Jugendlichen am Ende des Konzerts mit den Worten: „Ihr seid phantastisch, es hat mich sehr berührt.“

Das gespielte Programm war abwechslungsreich. Jazzartige Stücke, wie „Sevens“ von Samuel R. Hazo intonierte die Juka genauso gut, wie das für Blasorchester ungewöhnliche „Funk Attack“ aus dem Jahr 2002 von Otto M. Schwarz. Authentische Urwaldklänge inspiriert von lateinamerikanischen Tänzen waren in „Jungle Fantasy“ von Naohiro Iwai zu hören. Das folgende Schlaflied „Nightsong“ von Richard L. Saucedo bot dem Orchester eine „gute Möglichkeit unser lyrisches Können darzustellen“, erklärte Kitt das Stück einführend. Das Hauptstück des Konzerts „Suite from Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke, entführte die Zuhörer musikalisch in die ursprüngliche Welt der schottischen Highlands. Es erzählt von weidenden Schafen, alten Burgen und der Lebensfreude der Schotten und dies obwohl „es keine Volksliedelemente enthält“, wie Kitt erwähnte. Stehend applaudierend, dankten die Zuschauer den jungen Musikern für ihr mitreißendes Konzert.