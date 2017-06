Überlingen Überlinger Jugendkapelle: Gerneralprobe für Spanientour

Jugendkapelle 1 der Stadtkapelle gestaltet Konzert auf der Hofstatt, bevor es auf Konzertreise an die Costa Brava geht

Den Reiz der Hofstatt hat die Jugendkapelle 1 der Stadtkapelle unter Leitung des städtischen Musikdirektors Ralf Ochs genutzt, um im Rahmen der Abendkonzerte der Kur und Touristik (KuT) verschiedene Stücke zu spielen. Das viel beklatschte Konzert galt als Generalprobe für die einwöchige Konzertreise der jungen Musikerinnen und Musiker nach Malgrat de Mar, eine katalanische Stadt in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Dort werden die Schützlinge von Ochs fünf Konzerte geben. Gestern Abend gegen 18 Uhr ging es per Doppelstockbus in den Süden.

Die Nachwuchsmusiker können sich sicher sein, dass die Konzerte an der Costa Brava wieder auf große Zustimmung stoßen werden. Denn das, was sie in ihrem 80-minütigen Konzert im Herzen der Altstadt geboten hatten, konnte sich wahrhaft hören lassen und fand die uneingeschränkte Zustimmung des zahlreich erschienenen Publikums – die aufgestellten Stühle reichten bei Weitem nicht aus. Nach der Begrüßung von KuT-Geschäftsführer Jürgen Jankowiak legte die Jugendkapelle los, bot Anspruchsvolles und Unterhaltsames. Darunter die bekanntesten Melodien von den Les Humphries Singers oder die „Jungle Fantasy“. In Anbetracht ihres Reisezieles hatten sie auch drei Strophen der katalanischen Hymne "Els Segadors" im Gepäck. Ochs: „Da flippen die Leute immer aus, wenn wir das spielen.

“ Ekstatisch waren die Reaktionen auf der Hofstatt zwar nicht, aber trotzdem groß die Begeisterung, weshalb zahlreiche Scheine in der aufgestellten Tuba, darunter auch zwei Fünfziger von OB Jan Zeitler, verschwanden, „damit wir uns in Spanien auch Eis leisten können“, so Ochs. Und als Zugabe gab’s die „Dancing Machine“ der The Jackson 5, die Titelmelodie von Hawaii Five O und Queens „Fat bottomed girls“. De primero!

In diesem Jahr sind noch acht weitere Konzerte geplant. Als nächstes wird am Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr, die Schüler- und Lehrerband der städtischen Musikschule spielen (bei schlechtem Wetter im Gasthaus Krone).