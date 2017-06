Überlingen Überlinger Johannes KS Haller kämpft um die "Bachelorette" bei RTL

Johannes KS Haller aus Überlingen ist einer der Kandidaten bei der RTL-Sendung "Die Bacherlorette. Der 29-jährige Hobby-Segler und Pfadfinder sagte aber zunächst mal nein, als ihn die Produktionsfirma anrief.

Es war im Herbst vergangenen Jahres. Der Überlinger Johannes KS Haller wurde von seinem Freund aus Trossingen, der ein Modegeschäft hat, gefragt, ob er nicht ausnahmsweise für ihn als Model einspringen kann. Da er ein spontaner Typ ist, sagte er sofort zu und ließ sich darauf ein. „Ich kann mich noch gut erinnern, dass es echt Spaß gemacht hat“, erinnert sich der 29-Jährige. „Da war ein professioneller Fotograf dabei, der echt super Fotos gemacht hat.“ Was allerdings ein paar Monate später daraus wird, hätte er sich damals nicht im Traum vorstellen können.

Der Fotograf stellte die Bilder ins Netz und gab sie einer Agentur. Prompt gab es Reaktionen, die Johannes KS Haller aber eher registrierte, mehr nicht. Bis eines Tages das Telefon klingelte, eine TV-Produktionsfirma dran war und fragte, ob er nicht Lust habe bei der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ mitzumachen. „Ich war anfangs skeptisch und habe abgesagt“, erinnert er sich. „Dann riefen sie aber nochmal an und blieben hartnäckig.“ Da Johannes KS Haller sich erst kurz zuvor von seiner Freundin getrennt hatte, der geplante Urlaub kurzfristig ins Wasser fiel und er beruflich auch noch genau an dem Tag, an dem er eingeladen wurde, Zeit hatte, ließ er sich dennoch auf das Abenteuer ein. „Ich habe es sozusagen als Zeichen gedeutet, dass alle Faktoren zusammenkamen“, sagt der 29-Jährige.

Im Vorfeld der Produktion ging es dann Schlag auf Schlag. „Ich musste bis zum letzten Tag vor dem Abflug arbeiten und Sachen vorbereiten, so dass ich völlig vorbehaltslos aufgebrochen bin“, erinnert er sich. „Ich wusste ja noch nicht einmal wohin es geht.“ Zum Problem wurde lediglich der Umstand, dass er niemandem sagen durfte, was er macht. „Meinen Freunden habe ich gesagt, dass ich in Wanderurlaub gehe und das Handy nicht dabei habe“, sagt er schmunzelnd. „Das haben eigentlich alle geglaubt.“ Außerdem ging er ohne große Ziele an die Sache heran. „Ich wollte einfach Spaß haben und nette Leute kennenlernen“, erklärt er. „Ich habe jetzt nicht die große Liebe gesucht, aber ich dachte, wenn bei diesem Abenteuer noch so etwas wie Liebe entsteht, wäre das klasse.“

Dann ging es in das Abenteuer seines Lebens. Erst als er sich in Frankfurt eingecheckt hatte, bekam er gesagt, dass es nach Marbella geht. Dort angekommen ging es in eine luxuriöse Villa. „Es war der absolute Wahnsinn“, sagt er. „Die Villa war unglaublich imposant, sehr modern und ich konnte es nicht glauben, dass wir da wohnen sollten.“ Die Bachelorette war zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt. Erst, als die Kandidaten zur ersten Dreh mit dem Auto gefahren wurden, sahen sie zum ersten Mal die Rosenverteilerin: es ist Jessica Paszka, 2014 selbst Kandidatin bei „Der Bachelor“ und 2016 bei Promi Big Brother.

„Als ich im Auto vorfuhr, sah ich die vielen Fernsehkameras“, erzählt Johannes KS Haller. „Als ich aber ausstieg und Jessi zum ersten Mal sah, war ich völlig geflasht und nahm eigentlich nichts mehr wahr außer sie.“ Er sei unglaublich nervös gewesen, einer so hübschen Frau gegenüberzustehen, sagt er. Bis dahin sei es für ihn so etwas wie ein Jungs-Ausflug gewesen. „Als ich vor Jessi stand, fehlten mir die Worte“, erinnert sich der 29-Jährige. „Und das, obwohl ich wirklich nicht auf den Mund gefallen bin.“

So ungeschickt stellte sich der Überlinger aber nicht an, denn bereits am ersten Abend mussten sich drei von insgesamt 20 Kandidaten verabschieden. Als Zeichen, dass ein Mann die nächste Runde erreicht hat, übergibt Jessica Paszka demjenigen eine Rose – und Johannes KS Haller bekam eine. Es geht also weiter für den Hobby-Segler und Pfadfinder. Wie lange, das zeigt sich jeweils mittwochs, wenn die Show im Fernsehen läuft.

Auch wenn das Ergebnis noch nicht bekannt ist, momentan kann sich der Überlinger kaum in der Öffentlichkeit bewegen, ohne erkannt zu werden. „Ich war am Wochenende auf einer Messe, da musste ich am Tag sicher 200 bis 300 Selfies machen“, sagt er. „Das ist schon ungewöhnlich.“ Dass man sich nach ihm umdreht und teilweise auch über ihn tuschelt, bereitet ihm manchmal noch ein „mulmiges Gefühl“, wie er es ausdrückt. Mit der Zeit gewöhne er sich aber an die Situation.