Vorarlberg/Überlingen Überlinger Bergsteiger stirbt bei Lawinenunglück in Vorarlberg

Überlinger Bergsteiger stirbt bei Lawinenunglück in Vorarlberg

Ein 38-jähriger Bergsteiger aus Überlingen wurde in den österreichischen Alpen nahe der Gemeinde Brand in Vorarlberg von einer Lawine verschüttet und kam dabei ums Leben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein Überlinger Bergsteiger ist bei einem Lawinenunglück in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Samstagnachmittag nahe der Gemeinde Brand in Vorarlberg zwei Bekannte beim Eisklettern fotografieren, als sich die Lawine löste und die Gruppe verschüttete, wie die Polizei mitteilte. Während die beiden anderen Bergsteiger sich aus dem Schnee befreien konnten, kam für den 38-Jährigen jede Hilfe zu spät.