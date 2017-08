Überlingen Überlinger Beach Days  ein wahres Sand-Sport-Festival

Mehr als 15 000 Besucher sind auf dem Landungsplatz mit dabei. Freitag und Sonntag war das Stimmungs-Hoch. "Sunblockers" sind zum dritten Mal Stadtmeister

Es war schon 22.35 Uhr am Freitagabend, als sich Marc und Raphaela Schäufele, Alex und Dirk Schumann und Holger Habenicht in den Armen lagen und lautstark um die Wette hüpften. In der mit Flutlicht erhellten Beach-Arena standen alle Zuschauer und klatschten Beifall. Es sah aus, als gäbe es "Standing Ovations". Beide Mannschaften, sowohl die Sandkastenliebe als auch die Sunblockers, hatten genau dies auch hochverdient, denn sie zeigten ein an Dramatik kaum zu überbietbares Endspiel der Stadtmeisterschaft. Die fünf hüpfenden Personen waren die Sunblockers, die das Kunststück fertigbrachten, zum dritten Mal in Folge Stadtmeister zu werden.

Dieses Endspiel verfolgten etwa 1000 Zuschauer, unter denen auch Oberbürgermeister Jan Zeitler war. „Es ist eine fantastische und vor allem freundliche Atmosphäre, in der nahezu jedes Alter fröhlich zusammen feiert“, sagte er begeistert. „Das freut mich als Oberbürgermeister natürlich außerordentlich, weil es eine Veranstaltung für alle Überlinger, aber auch Gäste ist.“ Er ließ es sich dann auch nicht nehmen, höchstpersönlich zur Siegerehrung zu gehen und als einer der ersten den Sunblockers zu gratulieren.

Der sportliche Höhepunkt waren die baden-württembergischen Meisterschaften im Beachvolleyball am Wochenende mit den besten Teams im Ländle. Auch hier herrschte an beiden Tagen eine ausgelassene Stimmung. Bei perfektem Wetter verfolgten gestern Nachmittag erneut knapp 1000 Besucher das Finale der Frauen und Männer. Gewonnen haben bei den Männern Jonas Reinhardt aus Bad Kreuznach und Tobias Brand aus Rüsse nach einem unglaublich spannenden Drei-Satz-Match, das insgesamt 19 Matchbälle hatte. Bei den Frauen dominierten Marie Dinkelacker und Britta Steffens aus Konstanz. Sie wurden bereits zum vierten Mal Landesmeister. Es war nicht nur der krönende Abschluss der Beach Days, sondern auch der Tour des LBS Cup.

„Das Turnier in Überlingen gehört zu den absoluten Highlights bei uns im Kalender“, sagte Laura Sutor, eine der Spielersprecherinnen. „Es ist jedes Jahr perfekt organisiert, es kommen die meisten Zuschauer und es herrscht die beste Stimmung unter allen Innenstadtturnieren und bietet natürlich eine unglaubliche Location des Center Courts.“ Volker Schiemenz, Präsident des Südbadischen Volleyballverbandes, sagt bei der Siegerehrung, dass "die baden-württembergischen Meisterschaften eigentlich immer nach Überlingen gehören".

Die fünfte Auflage der Beach Days brachte aber nicht nur teilweise unglaubliche und ausgelassene, sondern vor allem auch friedliche Stimmung auf den Landungsplatz. Außerdem wurde an den sechs Tagen jede Menge Abwechslung geboten. Beachsoccer, Beachhandball, Beachtennis und Beachvolleyball sorgten für Staunen und teilweise für ungläubige Blicke. Viele der vorbeikommenden Zuschauer wussten nicht, dass man Handball und Tennis auch auf Sand spielen kann. Außerdem war der Landungsplatz ein wahrer Anziehungspunkt der Stadt, der jeden Abend gut gefüllt war. Als gestern um etwa 17.30 Uhr die Siegerehrung vorbei war, gab es nicht selten die Verabschiedung: "Auf jeden Fall bis nächstes Jahr!"

„Es war einfach eine unglaubliche Woche“

Sechs Tage Beach Days sind vorbei. Der SÜDKURIER sprach mit Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing und fragte nach einem Fazit.

Herr Dufner, wie fällt Ihr Fazit zu den Beach Days aus?

Es war einfach eine unglaubliche Woche mit einer fanstastischen Stimmung. Es freut mich, dass wir es erneut geschafft haben, jung und alt, Einheimische und Urlauber sowie Vereine und Firmen mit einzubinden, so dass die Beach Days für jeden etwas geboten haben.

Was war Ihr Highlight?

Der sportliche Höhepunkt war natürlich die baden-württembergische Meisterschaft der Beachvolleyballer am Wochenende und vor allem der Sonntag mit einem wirklich unglaublichen Endspiel der Männer. Von der Stimmung her ist sicherlich der Freitagabend auch noch herauszuheben. Durch die Dramaturgie im Finale um die Stadtmeisterschaft, den sensationellen Moderatoren und einem brechend vollen Landungsplatz wird der Abend noch lange in Erinnerung bleiben.

Gab es bereits Rückmeldungen?

Es gab schon einige und sie vielen allesamt äußerst positiv aus.

Wir es kommendes Jahr wieder die Beach Days geben?

Auf jeden Fall. Wir werden alles daran setzen.